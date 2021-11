Roma, 5 nov — Può finalmente fare ritorno alla propria abitazione Ennio Di Lalla, l’anziano «sfrattato» dalla rom che si era insediata a tradimento in casa sua, approfittando di un’assenza per motivi medici. Ma con una nota decisamente amara: l’ottantaseienne domiciliato al Quartiere dovrà comunque sborsare di tasca propria il denaro necessario per aggiustare la serratura sbloccata dai carabinieri per poter riprendere possesso dell’appartamento, nonché la somma per la pulizia e la riparazione degli arredi e del mobilio rovinati dalla donna rom.

La casa occupata dalla rom viene sgomberata

Così, se è vero che l’intervento dei Carabinieri della stazione Casilina e dell’Autorità Giudiziaria ha consentito che l’abitazione venisse sgomberata dalla presenza dello sgraditissimo ospite — una donna rom che ha approfittato della sua assenza per introdursi nell’appartamento e barricarcisi dentro assieme al proprio cane — l’uomo dovrà provvedere a ripagare i danni che la stessa nomade ha causato. Non solo: non potendo entrare nel suo appartamento, l’uomo per tre settimane non aveva potuto recuperare né i documentari sanitari né le medicine che per lui sono ovviamente essenziali.

Una mascalzonata