Roma, 1 ott — Chi pensa che Virginia Raggi sia sostenuta da un’esigua sacca di irriducibili grillini con le fette di prosciutto sugli occhi sbaglia: a quanto pare il primo cittadino della Capitale può vantare anche il sostegno della comunità rom, di cui ha guadagnato stima e simpatia perché, a detta degli stessi nomadi, «ci dà le case popolari». Lo ha rivelato una donna rom nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio e andata in onda ieri sera su Rete 4.

Raggi la paladina dei rom: “Ci dà le case popolari”

Intervistata in una zona periferica della Capitale, la donna rivolge la propria accusa a sindaci e politici. «Non mi danno lavoro», si lamenta. E quindi cosa fa la nostra signora rom? «Per questo rubo, io non sono onesta, rubo per mantenermi». per lo meno è onesta nell’ammetterlo. Tutto fa brodo: «Vestiti, scarpe, soldi, quello che mi capita». Dentro alle case?, chiede l’intervistatore: «No, per strada». Poi parla della serie infinita di arresti, che evidentemente non hanno sortito alcun effetto: «Mi hanno arrestato ma mi lasciano. Mi hanno arrestato milioni, miliardi di volte, ma poi mi lasciano andare, lo sanno tutti».

I politici? Tutti razzisti tranne una

Poi si gioca la carta del razzismo contro i politici che criticano la gestione dei campi rom e il discutibile stile di vita dei nomadi: «Qui ne vengono milioni e miliardi, tutti razzisti contro i rom». Tutti tranne una, ovviamente. «La Raggi non è razzista, La ringraziamo che non va contro di noi: ci dà le case popolari, aiuta i rom. Ringraziamo la Raggi: lei è l’unica per Roma, la numero uno», conclude così.

"Raggi è buona ci ha dato la casa popolare" I Rom ringraziano la Raggi#Drittoerovescio pic.twitter.com/tFJRxJoGzC — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) September 30, 2021

Cristina Gauri