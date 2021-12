Roma, 9 dic — Bis di immigrati pervasi da bollenti spiriti nella Capitale: dopo il nigeriano che ieri si è tuffato nella Fontana delle Naiadi a Termini, eccone un altro, completamente nudo e della medesima nazionalità, sorpreso a seminare il terrore sulla metro A. E pensare che ieri a Roma faceva freddo…

Nigeriano gira nudo sulla metro A

Secondo quanto riferisce Il Tempo, l’immigrato è stato avvistato mentre vagava, così come mamma l’aveva fatto, per i vagoni del convoglio che viaggiava sulla linea A in direzione Anagnina. Data l’ora e il giorno (le 19,30 di un giorno festivo) la tratta risulta poco frequentata, ma la sua presenza non è certamente sfuggita ai pochi che se lo sono ritrovati davanti. Il nigeriano camminava in modo scomposto, in evidente stato di alterazione dovuto non si sa se ad alcol o stupefacenti. Le forze dell’ordine, allertate dai presenti, sono intervenute celermente sul posto. Intorno alle 20 l’uomo è stato fermato dagli agenti alla fermata Cinecittà e portato negli uffici di pubblica sicurezza.