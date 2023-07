Sassari, “carriera alias” per trans al Conservatorio: continua la propaganda arcobaleno nelle scuole

Roma, 17 lug – Torna la fantomatica “carriera alias”, questa volta al Conservatorio di musica “Canepa” di Sassari dove sarà concesso attraverso una semplice autocertificazione la rettifica dell’attribuzione del sesso agli studenti che hanno iniziato un percorso di transizione di genere, e quindi la possibilità di utilizzare un nome diverso da quello anagrafico. Nome e identità scelti dallo studente saranno gli unici validi e ammessi nell’istituto e il personale dovrà adeguarsi, pena procedimenti disciplinari.

Il presidente ha firmato in prima persona l’introduzione della “carriera alias”

A firmare l’introduzione di questa novità all’interno del regolamento scolastico è stato il presidente del “Canepa” Ivano Iai, il quale ha in seguito spiegato la sua presa di posizione: “Le istituzioni pubbliche, e in particolare quelle della formazione scolastica e accademica, debbono essere all’altezza di accogliere egualmente tutte e tutti, ben potendolo fare quando siano dotate di regolamenti interni capaci di riconoscere le diversità e abbattere in radice ogni forma di discriminazione. Insegnare significa anzitutto ascoltare e il regolamento ‘alias’ è il risultato dell’ascolto attivo nel quale ogni componente della collettività accademica deve ritenersi ineluttabilmente coinvolto”.

Un provvedimento politico arbitrario

In precedenza, avevamo già affrontato la questione inerente alla “carriera alias” e sul perché della sua natura completamente arbitraria e non conforme ad alcuna legge. Questo tipo di provvedimento ha la funzione di creare delle vere e proprie realtà e identità di fatto a piacimento, oltre che contrarie a quelle originali e in barba alla loro non esistenza. La “carriera alias” è una diretta emanazione delle prerogative della propaganda Lgbt che, in questo modo, entra a gamba tesa dentro le scuole e tra gli studenti, senza che nessuno abbia chiesto alcunché. La creazione di un’anagrafe ad hoc al servizio di un preciso programma politico non può trovare spazio in un luogo di educazione e crescita.

Andrea Grieco