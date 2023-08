Sbarchi fuori controllo, a Lampedusa oltre mille clandestini

Roma, 10 ago – Chiacchiere e promesse al vento, nel frattempo a Lampedusa continuano a sbarcare clandestini. L’isola è al collasso, con oltre mille immigrati irregolari ospitati. Nelle ultime ore, a partire dalla mezzanotte, sono arrivate 578 persone con 15 diversi approdi. Un numero impressionante che si aggiunge ai 435 giunti nella giornata di ieri, con 14 diversi sbarchi. Nella notte le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza sono state impiegate in una staffetta dal molo Favaloro. Tutti gli immigrati approdati a Lampedusa sono stati portati nell’hotspot di contrada Imbriacola, in cui al momento si trovano più di 1.400 ospiti, malgrado gli imponenti trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale (oltre mille trasferiti soltanto ieri).

Sbarchi continui a Lampedusa. Al largo dell’isola si ribalta un barchino: 41 morti

Intanto però c’è anche chi non riesce ad arrivare sulle coste di Lampedusa e muore tragicamente in mare. Sempre nella giornata di ieri, quarantuno persone sono decedute dopo che un barchino si è ribaltato al largo dell’isola siciliana. E’ l’ennesima tragedia. L’imbarcazione è salpata da Sfax, in Tunisia, ed è affondata durante la navigazione nel canale di Sicilia. Appena quattro i sopravvissuti al naufragio: tre minori (due ragazzi e una ragazza) e un uomo adulto. A riferirlo è la Croce rossa italiana, in un comunicato stampa. Quattro persone – originarie di Costa d’Avorio e Guinea Konakry – salvate dalla motonave Rimona, che le ha trasbordate sulla motovedetta Cp327 della Guardia costiera.

Sul naufragio la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. I quattro sopravvissuti saranno ascoltati nelle prossime ore – insieme a mediatori culturali e interpreti -, dagli agenti della Squadra mobile della Questura, che proveranno a fare chiarezza su quanto accaduto.

Alessandro Della Guglia