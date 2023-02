Roma, 15 feb — E’ arrivato in Italia dalla Tunisia portandosi appresso una piccola scimmia che custodiva in una scatola di cartone, ma la polizia lo ha sorpreso in una stanza d’albergo nei pressi della stazione di Napoli e lo ha denunciato a piede libero. Il povero animale, nel frattempo, è morto. Lo riporta Il Gazzettino.

Tunisino si porta una scimmia in Italia

La brutta scoperta è avvenuta nel corso di un sopralluogo compiuto dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vasto-Arenaccia e disposto dalla Centrale operativa. Gli agenti, nel controllare gli alloggi della struttura — situata in corso Novara, a Napoli, nella zona del Vasto, a pochi passi dalla Stazione Centrale di piazza Garibaldi — e relativi ospiti, si sono imbattuti nel cittadino tunisino. Nel corso delle fasi di identificazione dello straniero, però, alle forze dell’ordine non è sfuggita la presenza, all’interno della camera, di una scatola da scarpe con il coperchio leggermente scostato da cui sbucava una coda nera. Levato il coperchio, gli agenti si sono ritrovati davanti a una piccola scimmia.

Deceduta

A quel punto i poliziotti hanno contattato l’Asl Napoli 1 Centro che ha inviato sul posto una sua squadra specializzata. L’animale, agonizzante, è stato affidato alle cure dei sanitari dell’ospedale veterinario Frullone per valutarne le condizioni cliniche. L’immigrato, un 42enne, è stato quindi denunciato per detenzione di mammiferi selvatici. Questi ultimi, infatti, possono costituire un potenziale pericolo per la salute e l’incolumità pubblica. Per la piccola scimmia, purtroppo, non c’è stato niente da fare: è deceduta qualche ora dopo il ricovero, per cause ancora sconosciute.

Cristina Gauri