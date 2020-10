Roma, 28 ott – Anche DiMartedì, programma condotto da Giovanni Floris su La7, ha deciso di diventare un diffusore di fake news. Altrimenti non si spiegherebbe come mai, nella puntata di ieri, si sia permesso a Gianrico Carofiglio di pronunciare le seguenti parole: «Qui la pandemia e i provvedimenti [Dpcm] sono un pretesto per frange di criminali, credo riferibili alla destra nazista, che colgono l’occasione per praticare la loro idea politica: uscire e spaccare tutto». E tutto ciò è stato detto malgrado gli arresti per le violenze di piazza abbiano riguardato immigrati nordafricani e militanti dell’estrema sinistra anarchica.

Il commissario Carofiglio

Del resto, di che stupirsi? Carofiglio, che attualmente fa lo scrittore, in precedenza è stato magistrato e senatore del Partito democratico (2008-2013). Il ragionamento di Carofiglio, inoltre, è inquietante. L’ex magistrato – che si suppone sappia cosa sia una prova e cosa no – parte da un’affermazione ipotetica («credo si tratti della destra nazista»), che però è stata smentita dai fermi eseguiti dalle forze dell’ordine. Nonostante questa premessa traballante, anzi insostenibile, Carofiglio arriva comunque a una conclusione quantomai estrema: «Qui non c’è da fare troppe analisi, non c’è da mettere in relazione questi episodi con le scelte del governo: questo è un problema di polizia serio da affrontare con determinazione, senza lasciare alcun tipo di spazio a questi comportamenti. Per dirla in altri termini, questi vanno fermati, arrestati e processati velocemente».

Ma è La7 o TeleBulgaria?

Ricapitoliamo. Un ex magistrato – politicamente schierato, vista la sua successiva militanza nel Pd – non ha la minima idea di chi abbia causato i disordini di piazza. In pratica, è un personaggio non informato. Malgrado ciò, addebita le violenze a una non meglio specificata «destra nazista», invocando peraltro repressione poliziesca e processi sommari ai presunti colpevoli «crociuncinati». E tutto questo viene fatto passare con nonchalance dall’irreprensibile Floris, sempre in prima fila se c’è da cantare Bella ciao, ma molto meno solerte quando si tratta di fare una corretta informazione. Insomma, se fosse stato in studio a DiMartedì, probabilmente anche Orwell si sarebbe messo le mani nei capelli.

Il video

Elena Sempione