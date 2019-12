Roma, 17 dic – Vittorio Feltri ritorna nuovamente a testa bassa su uno dei suoi argomenti preferiti: asfaltare Greta Thunberg senza pietà. Già in passato l’aveva definita “una scriteriata, e i suoi seguaci sono degli imbecilli”, per poi accanirsi sui suoi adepti, i “gretini”, che sarebbero “quasi analfabeti, ma si credono esperti di clima“.

Il diretùr non fa prigionieri

Il direttore di Libero è intervenuto nuovamente sull’argomento ieri sera a Stasera Italia, su Rete 4. Durante il programma condotto da Barbara Palombelli, alla domanda della padrona di casa che gli chiedeva un’opinione sul fenomeno Thunberg, il diretùr ha risposto senza estazioni: “Io credo che questa Greta Thunberg che sta facendo delle prediche mondiali, con tutti che la ascoltano, sia un fenomeno molto interessante da analizzare, perché significa che il pianeta è sano, mentre sono cretini quelli che le danno retta…”, e poi attacca senza fare prigionieri: “E se Greta fosse mia figlia – e vorrei che lo fosse – la prenderei a schiaffi per mandarla a scuola, invece che andare a fare l’imbecille in giro per tutto il mondo, dove non imparerà niente, e continuerà a sentirsi un padre eterno senza essere in verità assolutamente nulla. Ecco, questo è quello che penso di Greta Thunberg…”.

"Se fosse mia figlia Greta la prenderei a schiaffi per mandarla a scuola invece di andare a fare l'imbecille per il mondo dove non imparerà niente e continuerà a sentirsi il padre eterno" @vfeltri si schiera contro il fenomeno #GretaThumberg a #StaseraItalia pic.twitter.com/4QFrsYosm1 — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 16, 2019

Cristina Gauri