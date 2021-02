Cosa fece la procura di Gorizia? «Dopo qualche tempo scoprì che uno di quei magistrati aveva avuto un parente infoibato e quindi risultava persona offesa. Incompatibile. Non potendo occuparsene il fascicolo fu così trasferito a Bologna e da lì non si è più saputo nulla». Mentre, per quanto riguarda le altre due indagini, quella «sull’eccidio dei carabinieri ho dovuto archiviarla perché non c’è stata alcuna collaborazione da parte delle autorità slovene nella identificazione dei soggetti». Per quella su Borovnica è scattata invece l’archiviazione «per morte del reo, il comandante».