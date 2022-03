Roma, 22 mar — Ma quanto è eclettica questa Selvaggia Lucarelli: giornalista a Domani, voce di Radio Capital, giudice a Ballando con le stelle, in libreria con la sua ultima fatica Crepacuore. Le manca giusto un’infarinatura di fondamenti di fisica, che forse le consentirebbero di evitare sfondoni social apocalittici nel condividere video palesemente falsi.

La Lucarelli e il missile educato

Come il grottesco filmato diffuso su Twitter un paio di giorni fa, in cui viene mostrato l’interno di una cucina ucraina nella quale fa la sua comparsa un missile piantato nel lavandino. Tutto attorno non vi è traccia di calcinacci e sul soffitto si riesce a intravedere la forma perfetta del missile — peraltro più piccola del razzo stesso — che ne avrebbe perforato la superficie senza provocare deflagrazioni: come se fosse entrata nel burro e avesse inciso la propria forma attraverso il muro. Insomma, una scena da Willy il coyote, un siparietto alla Marvin Acme in Chi ha incastrato Roger Rabbit? Mancano solo la mega calamita e l’incudine che cade dal 5° piano.

I want to believe

Insomma: dopo i missili ipersonici di Putin, arrivano quelli che prima di incunearsi nel lavandino della cucina aprono educatamente lo sportello sottostante. Non solo: sono talmente precisi che quando ti piombano in casa non producono calcinacci, non sfondano controsoffittature, non provocano l’onda d’urto che fa esplodere i vetri delle finestre. Tutto fake, dunque: ci arriva anche un bambino che ha passato la terza elementare. Non la Lucarelli, che è sì esperta di bachata e foxtrot, ma forse dovrebbe fare un ripassino di fisica meccanica. Ma lei vuole credere, fortissimamente credere. E pigia sul tasto «retweet», non prima di aver corredato il video del laconico, solenne commento: «Kharkhiv, Ucraina».

I commenti degli utenti

«Un missile fa un buco di 30 cm nel tetto per centrare il bidone dell’umido? Per fortuna non ha fatto vittime!», commenta un utente della piattaforma. «Comunque ti do una dritta così potrai dare la notizia per prima. La Svezia ha cambiato i colori nazionali per solidarietà all’Ucraina!». Qualcuno rincara la dose: «Un missile che apre l’anta del mobiletto e niente calcinacci sul pavimento… questo è il giornalismo nel draghistan». Qualcuno nita altri particolari: «è stato educato, non ha rotto un vetro, non ha spostato nulla ed è caduto nel cestino». «Era così reciso che ha lavato anche i piatti», ironizza un’altra utente. Il tweet, per inciso, è ancora al suo posto.

Cristina Gauri