Roma, 29 nov – Le polemiche riguardanti il caso scoppiato nei confronti di Aboubakar Soumahoro non sembrano avere intenzione di finire. In seguito alle indagini dei carabinieri sulle cooperative riferibili alla moglie e a Marie Therese Mukamitsindo, suocera del parlamentare dell’Alleanza Sinistra-Verdi, la stessa avrebbe confessato davanti all’ispettore del Lavoro di Latina di non aver pagato gli stipendi ai lavoratori e di averli assunti senza contratto, adducendo come causa di queste irregolarità la situazione di difficoltà economica nella quale si sarebbe trovata la famiglia di Soumahoro.

Nei guai la famiglia di Soumahoro

Secondo le stime la somma che le cooperative della suocera di Soumahoro dovrebbero restituire per la retribuzione regolare dei lavoratori si aggirerebbe intorno ai 400mila euro, cifra che sommerebbe le paghe arretrate di circa 30 lavoratori. Davanti alla commissione dell’ispettorato al lavoro la Mukamitsindo ha affermato: “Si è vero. Non gli abbiamo fatto il contratto e non abbiamo pagato gli stipendi“. La donna ha così confermato le accuseche le aveva rivolto l’ingegnere marocchino quarantaduenne Youssef Kadmiri, il quale aveva confidato agli organi di stampa di essere stato pagato solamente due volte.

Un sistema complice di sfruttamento e truffa

Si complica sempre di più la situazione del sindacalista ivoriano, già in precedenza accusato di essersi appropriato di una parte dei fondi per delle baraccopoli. Al momento la madre della compagna dello stesso Soumahoro è indagata per diverse ipotesi di reato, tra le quali malversazione, truffa aggravata e false fatturazioni. Le due cooperative sotto gli occhi degli inquirenti sono Karibu e Consorzio Aid, impiegate nel settore dell’accoglienza per immigrati, le quali secondo le indagini avrebbero buchi economici di oltre due milioni di euro. Il paladino degli ultimi e degli sfruttati si è rivelato complice di un sistema di sfruttamento e truffa proprio nei confronti di quegli individui che di vantava di rappresentare.

Andrea Grieco