Venezia, 15 mar — Era arrivato in Italia e si era subito messo «all’opera», spacciando, consumando droga e arrivando ad accoltellare una persona: ma il Tribunale ordinario lagunare lo ha riconosciuto vittima del racket «di minorenni o di neomaggiorenni che vengono impiegati in attività criminali» e con un colpo di spugna gli ha concesso il prezioso status di rifugiato. Si conclude così la vicenda, raccontata dal Gazzettino, di un pusher tunisino sbarcato nel nostro Paese nel 2015.

Il tunisino che da pusher diventa rifugiato

Vicenda che inizia tempo prima, quando il magrebino si trova ancora in patria e viene avvicinato da un connazionale «consapevole delle difficoltà economiche» patite dalla famiglia del ragazzo e che gli propone «di partire per l’Europa con la promessa di un buon lavoro alle sue dipendenze». Detto, fatto, il viaggio è organizzato, con tanto di spesa anticipata con l’impegno, da parte dell’aspirante immigrato, di ripagarla con i primi stipendi percepiti. Il nostro tunisino era a conoscenza del tipo di «lavoro» che sarebbe andato a svolgere sul suolo italiano? Difficile a dirsi. Certo è che appena arrivato in Italia, si mette d’impegno per risultare irregolare sul territorio: da 19enne si dichiara minorenne e scappa dal centro di prima accoglienza, per raggiungere il conoscente a Padova. Lì viene dirottato a Mestre, dove viene instradato allo spaccio. Che gli varrà il primo arresto nel 2016, a cui segue la prima condanna a 9 mesi e 1.400 euro di multa.

Il primo arresto

Durante il periodo di detenzione il tunisino viene introdotto in un programma di protezione speciale, che però abbandona «in ragione delle forti pressioni subite» dal conoscente che provvede pure a recapitare «minacce dirette contemporaneamente alla madre residente in Tunisia da parte di uomini» legati alla banda. Fatto che secondo il Tribunale dimostra «l’incapacità delle autorità statali di fornire adeguata protezione alle vittime di trafficking».

L’accoltellamento

Una volta uscito dal carcere, il tunisino fa il suo ritorno nel giro dello spaccio, «diventando egli stesso consumatore, venendosi a trovare in tal modo in un contesto di forte marginalità sociale». Nel 2018 accoltella una persona all’addome e per lui si riaprono le porte del carcere: 3 anni e 4 mesi. Alla sua uscita fa domanda di protezione internazionale, che viene rigettata dalla sezione di Padova della Commissione territoriale per il riconoscimento, che ritiene sussistenti solo «i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale». Ma a questo punto intervengono l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e la sentenza della Corte d’Appello. Dagli atti emerge che il precedente per spaccio «è modesto» e che il tunisino «era sotto l’effetto di sostanze» mentre accoltellava alla pancia il malcapitato. «Il quadro che emerge dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria è, quindi, quello di un minore allo sbando, indotto a delinquere per necessità, in un contesto di degrado culturale e sociale».

Cristina Gauri