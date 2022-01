Roma, 20 gen – Scossa di terremoto di magnitudo 4.3 registrata in una vasta zona della Calabria e in particolare nel Vibonese. Avvertita anche a Catanzaro, Lamezia Terme e lungo la fascia tirrenica della provincia di Cosenza. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica la profondità del terremoto è di dieci chilometri. Diversi gli uffici e le scuole fatti evacuare. In alcuni comuni in cui il sisma è stato avvertito, gli alunni delle elementari sono stati fatti uscire dagli istituti e condotti nei luoghi all’aperto adiacenti alle strutture scolastiche. Fortunatamente al momento non è stato registrato alcun ferito e le operazioni di sgombero si sono svolte in modo del tutto ordinato.

Terremoto in Calabria, sospesa circolazione ferroviaria

Sempre a causa della forte scossa è stata sospesa anche la circolazione ferroviaria lungo tutta la fascia tirrenica calabrese. Sospesi per l’esattezza i treni che effettuano il servizio lungo la linea Paola-Rosarno, a Tropea e tra Lamezia Terme e Catanzaro Lido. Adesso i tecnici della rete ferroviaria stanno svolgendo la ricognizione del caso a bordo dei carrelli ferroviari lungo le linee interessate, con l’obiettivo di constatare le condizioni dei binari. Nel frattempo bus sostitutivi sono disponibili per i passeggeri delle linee ferroviarie sospese.

Occhiuto: “Situazione sotto controllo”

“Dopo la forte scossa di questa mattina, il Dipartimento regionale della Protezione Civile, guidato da Fortunato Varone, si è subito attivato per una rapida ricognizione presso i Comuni più vicini all’epicentro”, si legge nella nota di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Gli uffici della Regione – scrive Occhiuto – stanno contattando tutti i sindaci e le autorità locali, e al momento fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. La situazione è sotto controllo. Il terremoto ha ovviamente allarmato i cittadini, e giustamente tante scuole e tanti uffici sono stati evacuati, in attesa delle opportune verifiche che verranno accuratamente effettuate nelle prossime ore. Ringrazio tutta la macchina organizzativa regionale, la Protezione Civile, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i volontari, e tutti coloro che in queste ore stanno lavorando per garantire serenità e sicurezza ai calabresi”.

Alessandro Della Guglia