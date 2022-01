Roma, 20 gen – «La politica è sangue e merda», disse una volta Rino Formica. Aveva ragione da vendere. Lo sgombero del Circolo futurista Casal Bertone non può che confermare quest’amara verità. Oltre ogni retorica, oltre ogni idealizzazione. Quello che è andato in scena nel quartiere popolare romano è un puro atto di prepotenza, che fa cadere tutte le maschere e squarcia il velo di tutte le ipocrisie. È inutile accampare giustificazioni, andare alla ricerca della proverbiale foglia di fico: in tutto questo non c’è giustizia, non c’è scusa o pretesto che valga un’assoluzione. Perché la politica, appunto, è sangue e merda.

Lo sgombero del Circolo futurista

Chi ha voluto lo sgombero del Circolo futurista è il neosindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Che motivi ha costui per giustificare tale prepotenza? Nessuno. O almeno: nessuno che abbia il crisma della giustizia, o anche solo della logica. Hai voglia a dire che il circolo culturale di Casal Bertone era un’occupazione: anche perché è troppo facile rimarcare che Gualtieri, tra le occupazioni abusive, ci sguazza alla grande. Solo che quelle sono le occupazioni «giuste»: sono quelle dei suoi «compagnucci», da cui è andato a piatire voti nella recente campagna elettorale. E poco importa che lì, dai suoi amici, illegalità e criminalità la fanno da padrone, mentre al Circolo futurista si sono organizzate centinaia di eventi culturali e distribuzioni alimentari per il quartiere. Nulla di tutto ciò ha valore. Perché la politica, appunto, è sangue e merda.

Gualtieri il comunista

E allora, per capire quello che sta succedendo, dobbiamo cercare di andare oltre la logica e la razionalità. Gualtieri, anche se sembra un tordo quando strimpella Bella ciao, è un vecchio uomo d’apparato del Partito comunista: entra nel Pci da giovanissimo – era il 1985 – e scala posizioni fino a diventare ministro dell’Economia. Per tutto il dopoguerra, il Pci sapeva benissimo che, anche in caso di vittoria elettorale, non avrebbe mai potuto governare. Del resto, c’era la Guerra fredda: gli Stati Uniti mai avrebbero acconsentito a un governo comunista in Italia. E così i «compagni» – Gualtieri incluso – sono cresciuti a pane e cattiveria. Poi la caduta del muro di Berlino ha offerto uno sfogo a tutta questa acredine: una volta ottenuto il potere, la sinistra postcomunista venderebbe la madre al mercato pur di esercitarlo. Ben oltre la facile retorica delle «regole democratiche», di cui non gliene è mai fregato un tubo. Perché la politica, appunto, è sangue e merda.

La «destra» non esiste

Ma se per i comunisti la politica è una guerra, per la cosiddetta «destra» è solo una gara. Da una parte abbiamo una lotta per l’annientamento, dall’altra una mera competizione sportiva. E in guerra, si sa, silent leges: la giustizia non ha e non può trovare spazio. Se un governo di destra sgombera un centro sociale dove si spaccia e si stupra, troveremo comunque politici e media di sinistra a difendere con le unghie e con i denti il diritto di spacciare e stuprare. Se un governo di sinistra sgombera un centro sociale (come il Circolo futurista) dove si fanno cultura e solidarietà, politici e media di destra si mettono a fischiettare. Perché ehi, un’occupazione non va mica bene: se io pago le tasse, perché questi non devono pagare l’affitto? E poi, ovviamente, bisogna difendere gli «anceli in divisa». Anche (e soprattutto) quando obbediscono a ordini infami. Ecco, è esattamente con queste argomentazioni da ragioniere di provincia che si perdono le guerre.

All’interno del Circolo futurista campeggia una scritta: «Fuori di qui, nulla». Questa scritta non è solo il manifesto esistenziale di una comunità che è pronta a donare il sangue per un’idea, ma anche la fotografia perfetta di una politica (quella «fuori») che ha scelto di sguazzare nella merda. La differenza sta tutta qui.

Valerio Benedetti