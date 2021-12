Alla femministe non è bastata la rimozione del cartello «sessista». Come da copione, secondo le pasionarie la via della redenzione — se ma ce ne può essere una — di uno schifoso maschilista passa per la rovina economica e la morte civile dell’interessato. O per meglio dire, dell’imputato. «Siamo stati contattati dalle femministe, che mi hanno detto che hanno lanciato una petizione per far chiudere il nostro locale. Questo mi sembra un po’ esagerato. Se abbiamo sbagliato chiediamo scusa, comprendo che non sia il momento storico per battute simili e che ci siano sensibilità diverse. Del resto anche l’8 marzo, quando offro una consumazione alle donne vengo insultato perché mi dicono che sono sessista». Insomma, non se ne esce.

Dopo il cartello, anche la carta dei cocktail

E il clima di paranoia ha contagiato anche Papa, che per non incorrere nell’ira del bigottismo in salsa MeToo annuncia altri cambiamenti nella gestione della birreria: «È un locale per studenti con i disegni di Milo Manara alle pareti, abbiamo anche un cocktail che si chiama “Mela dai” perché è a base di mela, ma gli cambierò nome per evitare guai anche su quello».

Cristina Gauri