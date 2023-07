Roma, 12 lug — Le colonie Evita Perón, organizzate dalle militanti di Evita Perón in Rete, sono un progetto ambizioso e importante, se solo si pensa a quanto poco lo Stato e la società attuale facciano per i nostri figli, facili prede da indottrinare secondo malati diktat ideologici imposti, spacciati per diritti e libertà. È quindi con orgoglio che l’associazione annuncia, per il 𝟲° 𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼, che anche il 2023 vedrà le sue 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗲, che si terranno dal 13 al 20 agosto. Una settimana totalmente gratuita, nell’entroterra romagnolo, per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, provenienti da famiglie italiane in difficoltà.

L’iniziativa delle colonie Evita Perón

Mai come in questi anni la crescita dei bambini italiani è stata costantemente minata dai dis-valori innaturali imposti da una società modernista che basa tutto sull’egoismo, sulla prevaricazione, sul narcisismo. La priorità delle colonie Evita Perón va nella direzione opposta: costruire un percorso duraturo, capace di formare e di donare un bagaglio di esperienze e di competenze da portare con sé nello spazio e nel tempo; 8 giorni di aria pura, lontano dalle contaminazioni ideologiche di questo secolo: responsabilizzazione, rispetto, senso comunitario, queste le parole d’ordine, tra divertimento, esperienza e formazione.

Come aiutare l’associazione:

𝗣𝗲𝗿 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗿 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗿𝗶𝘃𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗰’𝗲̀ 𝗯𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝘂𝗼 𝗮𝗶𝘂𝘁𝗼: ogni singola donazione può fare la differenza. Aiutaci a raggiungere l’obiettivo di regalare il sole ed il sorriso al nostro futuro, i nostri figli, prede predilette di una dittatura del pensiero unico che li vuole schiavi fin da bambini.

𝗣𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗘𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗣𝗲𝗿𝗼́𝗻 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗶:

• Bonifico bancario, iban: IT07X0623056220000046778267 intestato a APS L’INCUDINE;

• Piattaforma PayPal, al seguente link:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=U2MY6NU24Y96S