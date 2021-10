Roma, 12 ott – Cosa mancava a Roma? Sicuramente un toro per le strade. O forse no, non ci mancava, ma ce l’abbiamo e ce lo teniamo – traffico compreso. E’ già una novità rispetto ai cinghiali, dopotutto.

“Rallentamenti causa toro su carreggiata”

A lanciare l’inconsueto allarme, alle 10.27, è un tweet di Roma Mobilità, il servizio che informa i cittadini della situazione del traffico in città. “Rallentamenti su via Laurentina” si legge “altezza via di Santa Serena, per un toro su carreggiata”. Il tweet è arrivato poco dopo una segnalazione arrivata alla Polizia Locale da parte di un cittadino che aveva visto il toro intorno al chilometro 16 della Laurentina. Intervenuti sul posto, però, gli agenti non hanno rinvenuto l’animale. La zona si trova all’esterno del Grande Raccordo Anulare, in un’area circondata dal verde.

Prima del toro (e dopo i cinghiali) è arrivata l’istrice

Dopo l’invasione di cinghiali, e prima del toro, tuttavia è stata la volta di un istrice. Il curioso avvistamento è stato immortalato in un video diffuso dal giornalista Luca Telese, che commenta incredulo: “Che cavolo è questo coso?”. Nel filmato, di trenta secondi circa, si vede il grosso roditore vagare tra le auto parcheggiate lungo via Cipro, nelle vicinanze di Piazzale Clodio (Prati). Prima si essere catturato dalla polizia locale, l’istrice si sarebbe persino intrufolato dentro qualche negozio.

Ilaria Paoletti