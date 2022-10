capitolino violando i sigilli: ci ha pensato una signora, di cui non si conoscono le generalità, che stamattina ha suonato al portone del palazzo di CasaPound Italia, in via Napoleone III, consegnando una busta a chi le aveva aperto. Nella busta, una lettera scritta a mano e la fotografia di una corona di fiori posta all’interno della cappella dedicata ai caduti fascisti eretta al Verano. Quella cappella a cui ieri una delegazione di CasaPound Italia è stato impedito di accedere da un provvedimento ignobile, che non si è ripercosso solamente sulle tartarughe frecciate ma su chiunque avesse voluto recarsi a trovare le tombe dei propri cari. Fatta eccezione per chi doveva seppellire un morto. Come la gentile signora della lettera.

«Ai ragazzi di CasaPound, ci ho pensato io», scrive. « Sì, quando ieri ho accompagnato una delle persone a me più care nel suo ultimo viaggio al cimitero Verano, e ho saputo che vi era stato impedito di entrare a portare una corona di fiori ai martiri fascisti, non ho esitato un attimo; ho preso il mio cuscino di fiori e l’ho deposto nella loro cappellina. L’ho fatto in segno di giustizia e di rispetto per chi non c’è più. Ho saputo che tra i defunti martiri c’è addirittura un bambino, che fu bruciato vivo insieme al fratello in un attentato comunista. Così ho recitato una preghiera anche per loro, puniti e denigrati, vittime di un sistema che si vanta di essere libero e democratico». Conclude firmando così la toccante missiva: « Da una persona ancora LIBERA».