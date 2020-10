Alessandro Meluzzi, psichiatra e professore già conosciuto nel mondo accademico, giornalistico e televisivo. Roma, 01 ottobre – Non è ancora stato pubblicato, ma sui social non si fa che parlare del libro Attacco alla famiglia, il nuovo saggio, edito da Altaforte Edizioni , di, psichiatra e professore già conosciuto nel mondo accademico, giornalistico e televisivo.

E’ già un caso

In poche ore dalla comunicazione dell’uscita del volume – che verrà rilasciato giovedì 7 ottobre – sui canali social dell’autore si è creato un vero e proprio caso anche e soprattutto per l’argomento trattato: quello del tentativo di distruzione del concetto di famiglia da parte di lobbies e capitali, come viene sottolineato anche dalla prefazione di Diego Fusaro. Tra utero in affitto, ideologia gender e scandali a livello nazionale e internazionale – stiamo parlando del caso Bibbiano e del caso Epstein – il professor Meluzzi lancia un grido di allarme in difesa dei valori della famiglia e della sua più naturale manifestazione: quella di una madre e di un padre che proteggono e crescono un figlio.

Disponibile la prevendita

Vista la grande risonanza mediatica nata dall’anticipazione da parte dello stesso autore, la casa editrice ha deciso di lanciare una prevendita e non è irreale aspettarsi un concreto boom di vendite e una probabile ristampa.

Lorenzo Cafarchio