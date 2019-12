Roma, 28 dic – “Generali golpisti fascisti, formaggini, ombrellai nazisti”. Così cantava la Compagnia dell’anello in Police’s Blues alla fine degli anni ’70, ironizzando sulla fissa per la “trama nera” di media, politica e magistratura. Possiamo dire che alle soglie del 2020 le cose non vanno meglio, anzi. Nostro malgrado viviamo al tempo di Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica che ogni giorno nella sua sfortunata rubrica “Pietre” ci narra un episodio di razzismo, fascismo, sessismo etc. Pare però che le notizie reali latitino, e così da tempo il nostro segugio antifà, il wannabe Saviano dell’estrema destra, per spiegarci che in Italia stiamo assistendo ad una pericolosa deriva illiberale stile anni ’30, si umilia raccontando di panifici fascisti o degli stabilimenti balneari mussoliniani.

Il teschio natalizio della Decima Mas

Stavolta il nostro raschia il fondo del barile e ci mette in guardia dall’ultima perniciosa tendenza del web nero: gli auguri di Natale fascisti. Leggiamo: “E anche quest’anno, per gli auguri natalizi, l’estrema destra ha rispolverato un suo (quasi) vecchio classico: il biglietto “MerryXMas””, scrive Berizzi su Repubblica. “L’immagine è realizzata utilizzando il simbolo – un teschio con una rosa in bocca – della Xª Flottiglia MAS, la divisione fanteria di marina della Rsi attiva dal 1943 al 1945 agli ordini del capitano di fregata Junio Valerio Borghese. L’impiego della Xª MAS continuò anche con il Terzo Reich e l’associazione combattenti della Flottiglia ne ricorda le gesta con appuntamenti reducistici, soprattutto in Lombardia, avendo sede nel milanese. In questi giorni sui social i “MerryXMas” sono spuntati accanto ai bandierini tricolori”.

Scavalcato Babbo Natale che fa il saluto romano

Insomma fate attenzione a quel teschio con la rosa in bocca e il cappello di Babbo Natale, sia mai che la democrazia fosse in pericolo. Che poi per trovare l’immagine narrata da Berizzi c’è bisogno di un minimo di ricerca sui social, non parliamo certo di un qualcosa divenuto virale. Ma nel giornalismo 3.0 poco importa, ognuno scrive un po’ quel cazzo che gli pare, l’importanza della notizia, e anche l’esistenza stessa di uno straccio di notizia, è un fatto secondario. Certo Berizzi poteva quantomeno puntare sul Babbo Natale nero che fa il saluto romano e si oppone al Babbo Natale rosso simbolo dell’imperialismo americano targato Coca Cola. Vuoi mettere col teschio col cappello natalizio? Qui stiamo su altri livelli.

Davide Di Stefano