Roma, 17 nov – Il 2023 si avvicina sempre di più, un anno che si preannuncia campale. Così il Primato Nazionale lancia le prossime novità per il nuovo anno: il calendario ispirato a “Le Grandi Battaglie”. Dall’antichità fino alla Seconda Guerra Mondiale, dodici battaglie che hanno plasmato la storia e forgiato il mondo. Ogni mese è dedicato a una specifica battaglia: Termopili, El Alamein, Lepanto, Maratona, Ardenne, Alessandria d’Egitto, Piave, Berlino, Gaugamela, Bir el Gobi.

“Le Grandi Battaglie”, dodici scontri che hanno fatto la storia

Dalle falangi oplitiche delle Termopili alle sabbie infuocate di El Alamein, dalle legioni di Scipione l’Africano alle galee della Lega Santa, un percorso attraverso le grandi sfide della storia: dodici tappe, dodici scontri epocali che hanno deciso le sorti del mondo, raccontati e illustrati dalla nostra redazione. Ciascuna battaglia sarà accompagnata da un approfondimento per ricostruirne il quadro storico e l’importanza. Se la storia è maestra di vita, la guerra è sicuramente la sua più severa insegnante. Allora le dodici battaglie impresse nel nuovo calendario diventano uno strumento per capire non solo il passato, ma anche il presente. Un modo per farsi ispirare nella vita di tutti i giorni e farsi accompagnare durante l’anno dalle gesta eroiche di chi ha segnato il destino di intere civiltà.

Il calendario 2023 da oggi in prevendita

Dopo il successo del calendario 2022 dedicato a “I Grandi Italiani”, il Primato rinnova la sfida con “Le Grandi Battaglie”. Un primo annuncio che dà il la alla nuova serie di iniziative previste per la campagna di abbonamenti 2023 per la rivista mensile. Una campagna quanto mai importante quest’anno, che vedrà in campo nuove energie, nuovi spunti e nuove sintesi. In attesa del lancio ufficiale della campagna abbonamenti, da oggi è possibile acquistare in prevendita il calendario 2023 “Le Grandi Battaglie”, così da riceverlo a casa entro la fine dell’anno. Una raccolta degli scontri che hanno fatto la storia, per un nuovo anno all’assalto.