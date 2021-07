Casale Monferrato, 1 lug – Arriva il quarto Festival di CulturaIdentità che si aprirà a Casale Monferrato domani venerdì 2 luglio dalle ore 20,30 con la Fanfara dei Bersaglieri Roberto Lavezzeri di Asti. Il quarto Festival di CulturaIdentità porta il titolo “Noi che amiamo la Patria”.

Festival CulturaIdentità, “Noi che amiamo la Patria”

E in occasione della manifestazione in edicola esce il nuovo numero del mensile CulturaIdentità con lo speciale poster-copertina staccabile dello scudetto inventato da d’Annunzio per la Nazionale Italiana, omaggio alla squadra guidata da Roberto Mancini impegnata ai quarti di finale degli Europei 2020. Il festival di CulturaIdentitò sarà una tre giorni fitta di impegni, all’insegna della musica, dell’arte e dello spettacolo dal vivo. Lo scopo è di promuovere e valorizzare il territorio e lanciare il Concorso Nazionale Giovanni Lanza.

Calcio e cultura

Il festival, patrocinato dalla Regione Piemonte e organizzata dall’Associazione CulturaIdentità in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato, sarà inaugurata nel Cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5) dal Presidente della Regione Alberto Cirio accompagnato dall’Assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive Andrea Tronzano. Dopo l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Asti, sarà trasmessa la partita dei quarti di finale degli Europei di calcio Italia – Belgio.

Enrico Ruggeri, Osho e tanti altri

Si proseguirà pi con gli interventi del cantante Enrico Ruggeri, del vignettista satirico Federico Palmaroli, alias Osho, e di Alessandro Meluzzi.

La serata condotta dall’attore e regista Edoardo Sylos Labini e dal direttore del GiornaleOff Raffaella Salamina, si concluderà con la consegna, da parte del critico d’arte e vicedirettore editoriale del mensile CulturaIdentità Angelo Crespi, del Premio Dante Alighieri ai primi tre artisti classificati del concorso realizzato in collaborazione con gli editori Art Now.

Il cinema con Pupi Avati

Sabato 3 luglio la serata di CulturaIdentità sarà dedicata al cinema e alle pellicole che raccontano il territorio piemontese con la partecipazione di Arrigo Tomelleri, Presidente Anec Piemonte, e Davide Bracco, Responsabile partnership Istituzionali Film Commission. In collaborazione con Film Commission Torino Piemonte e Anec Piemonte, alle ore 21,00 nel cortile del Castello del Monferrato si terrà l’incontro – intervista con il maestro Pupi Avati.

La giornalista Raffaella Salamina presenterà la serata che vedrà anche gli interventi di Vittoria Poggio, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte e il consigliere del Cda Rai, Giampaolo Rossi e il deputato Federico Mollicone fondatore dell’Intergruppo parlamentare Cultura Arte e Spettacolo. Durante l’incontro sarà consegnato il Premio Lanza alla Carriera al regista Pupi Avati e sarà annunciata la Prima edizione del Concorso Nazionale Premio Lanza, dedicato ai cortometraggi.

I fumetti con Ferrogallico e il teatro

Il Festival di CulturaIdentità si chiuderà domenica 4 luglio con due eventi: alle ore 19,00 sarà presentato al Castello del Monferrato il fumetto 1984 di George Orwell adattato da Xavier Coste (ediz. Ferrogallico). Ospiti dell’incontro condotto da Fabrizio Bertot, responsabile Piemonte CulturaIdentità, saranno Stefano Zecchi e Francesco Maria Del Vigo, vice direttore de Il Giornale. Alle ore 21,30, invece, nel Cortile di Palazzo Langosco andrà in scena la Prima Nazionale dello spettacolo Il Sistema, tratto dall’omonimo libro (Rizzoli ediz.) di Alessandro Sallusti e Luca Palamara, che al termine interverranno sul palco con il direttore di Adnkronos Gian Marco Chiocci. Protagonista in scena Edoardo Sylos Labini con Simone Guarany nell’adattamento teatrale di Angelo Crespi. Per partecipare agli eventi, tutti a ingresso gratuito e trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook di CulturaIdentità, sarà necessario prenotarsi allo Iat – Informazioni Turistiche del Castello del Monferrato.

Ilaria Paoletti