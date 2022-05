Roma, 28 mag – Le divinità giapponesi, ultima novità in libreria firmata Passaggio al Bosco Edizioni, è un viaggio alla scoperta dell’immenso pantheon shintoista: un’immersione – unica nel suo genere – nella mitologia nipponica, dove si rivivono i miti della creazione del mondo, le saghe degli Dei, le suggestioni degli antichi testi e le origini divine della stirpe imperiale.

Le divinità giapponesi: il pantheon scintoista e la Tradizione nipponica

Nel testo, scritto da Marco Aliprandi, vengono prese in esame le divinità principali del Sol Levante, con le loro caratteristiche e le loro gesta, fino ai primi sovrani del Giappone: un contesto nel quale il sacro e la storia si fondono armoniosamente, per farci comprendere le mille sfumature di una cultura millenaria, forte di un retaggio eroico e di un patrimonio identitario.

Il libro – in tal senso – è il frutto di un’accurata e lunga ricerca, eseguita in lingua originale. L’autore – del resto – ha vissuto quasi 20 anni in Giappone e – grazie alla profonda conoscenza del Paese – ha potuto realizzare un libro esclusivo, di fatto il primo del genere in lingua italiana. Ogni divinità – peraltro – è correlata da illustrazioni ispirate ai testi e accompagnate da rappresentazioni antiche, mantenendo intatto lo stile arcaico, ma contestualizzando il tutto nei racconti narrati. Un libro imperdibile per i tanti appassionati della cultura giapponese, delle mitologie tradizionali e delle religioni antiche.