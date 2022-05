Roma, 28 mag – L’Egitto vorrebbe diventare il più importante polo energetico del Mediterraneo e per questo non solo intende sfruttare i suoi immensi depositi di gas, ma punta anche a trasformarsi in un importante produttore di idrogeno verde, idrogeno prodotto usando fonti rinnovabili. A tale proposito il governo egiziano ha offerto diversi incentivi a tutti coloro che sono interessati a investire in questo settore. Una politica che sta dando importanti risultati, se consideriamo che sono stati firmati accordi per un valore di 10 miliardi di dollari per produrre idrogeno verde e i suoi derivati.

Egitto, le compagnie interessate alla produzione di idrogeno verde

Tra le compagnie interessate a investire in questo settore c’è la società norvegese Scatec, la quale collaborerà con Orascom Construction e Fertiglobe.

Un’altra compagnia che ha dichiarato il suo interesse a investire in un progetto nel canale di Suez è la società energetica emiratina Amea Power, la quale punta a produrre per il 2026 circa 240mila tonnellate di idrogeno all’anno, cifra poi destinata a salire a 390mila tonnellate all’anno dopo il 2026.

E ancora: la compagnia EDF Renouvelables, una sussidiaria di EDF che oltre all’idrogeno punta a produrre ammoniaca verde, e Total Eren che fa parte del gruppo petrolifero Total. Poi ci sono investitori egiziani quali il fondo sovrano dell’Egitto, la compagnia di trasmissione elettrica dell’Egitto e la New and Renewable Energy Authority. Infine è degno di nota l’investimento della società emiratina Masdar e quello della egiziana Hassam Allam Utilities che prevede di produrre 4mila megawatt di elettricità per produrre metanolo verde da utilizzare come carburante per le navi, in sostituzione della nafta inquinante.

C’è da dire che tutti questi investimenti sono stati possibili non solo grazie agli incentivi governativi, ma anche grazie alle 60mila megawatt di energia prodotti da centrali solari e eoliche, rientrante nella politica de Il Cairo volta a una progressiva decarbonizzazione.

Giuseppe De Santis