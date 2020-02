Roma, 6 feb – La potenza del capitale, ormai lo sappiamo, sta nell’appoggiarsi precipuamente alle sinistre. Non più alle destre, che restano la seconda scelta. Perché le destre sono identificate subito con la conservazione del rapporto di forza dominante. Le sinistre, invece, sono l’ideale riferimento (sub)culturale e politico del padronato cosmopolitico sans frontières: il quale usa l’egemonia culturale un tempo creata dal vecchio Pci per traghettare il popolo nell’abisso del neoliberismo selvaggio, spacciato per “progresso” ed “emancipazione”.

L’elvetica arcobalenica Elly Schlein

Prendete, a mo’ di exemplum, uno degli ultimi, freschissimi volti esibiti con ostinazione dalle guardie fucsia dell’economia senza confini: risponde al nome di Elly Schlein, l’italo-elvetica arcobalenica che emerge direttamente dal laboratorio emiliano e che si distingue per garbo, educazione e fedeltà al politicamente corretto globalcapitalistico. Lo diciamo subito, onde evitare equivoci pittoreschi: rispetto ai baciatori di salumi e ai citofonatori isterici, che ormai sono servi senz’anima di Bruxelles e degli Usa, Elly Schlein spicca e giganteggia. Non v’è dubbio.

Ma non è questo il punto. Il punto è, invece, che il di lei modus operandi politico rappresenta appieno il nuovo programma delle sinistre fucsia e arcobaleno, privatizzatrici e cosmopolite, nemiche delle classi lavoratrici e traditrici di Gramsci. Le quali sinistre, evidentemente vicine per ideali e programma al padronato cosmopolitico e alla società aperta di Soros, scambiano il nobile ideale del comunismo come società del lavoro emancipato con il gay pride permanente dei consumatori facoltosi e dediti, magari, all’economia green (che sempre rigorosamente capitalistica è, ça va sans dire!). Hanno rinnegato l’internazionalismo (il nesso socialista inter nationes) in nome del cosmopolitismo liberista. Hanno abbandonato la lotta contro l’imperialismo per aderire alla nuova lotta per l’imperialismo interventista dei diritti umani. Et voilà, ecco la nuova fisionomia delle sinistre fucsia, dipinte ad arte per difendere strenuamente l’ordine globocratico con il loro finto ribellismo, che ricalca appieno la deregulation dei mercati finanziari.

Provate voi stessi a visualizzare per intero lo spot pubblicitario elettorale diffuso da Elly Schlein per la campagna emiliano-romagnola da poco conclusa. Lo stile del marketing è perfetto, il prodotto è confezionato a regola d’arte. Un piccolo capolavoro, nel suo genere. Diritti arcobaleno, individualismo femminista, plusimmigrazionismo: non manca davvero nulla. Serviti a regola d’arte, gli elementi del politicamente corretto vi sono tutti e snocciolati in modo accattivante e cool, ritagliati su misura per fare colpo sulla generazione Erasmus dei precari e nomadi che pensano che sia una conquista l’impossibilità di avere un posto fisso nel lavoro e nell’esistenza. E che, per converso, ritengono che ogni possibile sovranità popolare sia un periglioso retaggio genocidario del passato. Le catene più difficili da spezzare, si sa, sono quelle interiori.

Lavoro e diritti sociali non esistono più per la sinistra

Fate caso: nello spot summenzionato non compare una sola volta la parola “lavoro”. Né, evidentemente, il lemma “lavoratori”. Come se non esistessero. Diritti sociali? Non pervenuti. Emancipazione dei precari e dei supersfruttati? Ma state scherzando! Mica sarete così trogloditi e antidiluviani da pensare ancora ad anticaglie come il lavoro e i diritti sociali! L’emancipazione si chiama diritto alla libera circolazione delle merci e delle persone mercificate. Lo dicono Zingaretti e Bersani e lo dicono anche, tale e quale, Mario Monti e Giorgio Soros.

Nel riuscitissimo spot di cui dicevamo si parla solo di migranti, donne, immigrazione e apertura cosmopolitica. Il capolavoro del potere globalcapitalistico: usare le sinistre per imporre il proprio programma globalista e privatizzatore, facendolo passare, appunto, per emancipativo. E facendo passare per retrogrado chiunque a quel programma si opponga, magari in nome dei diritti e dell’emancipazione del lavoro, ma poi anche di quella democrazia che esiste sempre come sovranità di un popolo nello Stato e che, di conseguenza, non può darsi senza la sovranità dello Stato.

Né vi stupirete del fatto che Elly Schlein e le sinistre postmoderne difendono a pié sospinto le Sardine, il prodotto inscatolato ad arte dal potere. Chissà perché, nevvero?

Diego Fusaro