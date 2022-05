Roma, 31 mag – “C’è bisogno di Europa, di Accelerazione di Potenza”. Su questi presupposti il 2 Giugno, dalle 9:30 alle 16:30 si svolgerà su Zoom una conferenza online, organizzata da Kulturaeuropa e da Radio Kulturaeuropa.

Europa, accelerazione di potenza: la conferenza

Europa, Accelerazione, Potenza. “Le migliori energie metapolitiche e militanti dell’area non conforme si ritroveranno a dibattere su questi tre temi che riteniamo essenziali per interpretare la realtà odierna e le sfide del Terzo Millennio”, si legge nella nota che annuncia l’evento. “In un contesto marcato dalla guerra e dalla necessità per l’Europa di acquisire uno spazio di autonomia e di indipendenza dal punto di vista economico, militare ed energetico, il Convegno mette a confronto relatori di calibro e con esperienza universitaria e lavorativa, insieme a giovani appartenenti alle migliori energie dell’area”. L’auspicio di Kulturaeuropa è che la conferenza offra spunti di riflessione e analisi, ma anche l’opportunità di porre le basi di un’avanguardia culturale del futuro.

Come partecipare

Per partecipare alla videoconferenza cliccare sul link sottostante.

E’ necessario l’utilizzo dell’App Zoom, scaricabile gratuitamente per Pc, Mac, Android e IOS.

