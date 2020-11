Roma, 16 nov – Una guerra lunga otto anni. Un milione di morti e milioni di profughi. Armi chimiche e missili balistici contro attacchi in massa di ragazzini-soldato. La comunità internazionale preoccupata solo del prezzo del petrolio e di vendere armi ai contendenti. L’intervento americano per il controllo delle risorse petrolifere, tra incidenti internazionali e il traffico clandestino d’armi. Una guerra dimenticata, oggi come allora. Trenta anni fa, la guerra tra l’Iran e l’Iraq: nel libro La guerra dimenticata: il conflitto Iran-Iraq 1980-1988, a cura di Andrea Lombardi e appena edito da Passaggio al bosco (Firenze, 2020) la storia del conflitto è ricostruita dai saggi La guerra Iran-Iraq, 1980-1988 di Saskia M. Gieling, dove sono approfonditi gli antefatti storici delle ostilità tra Iraq e Iran, il contesto politico internazionale e gli sviluppi diplomatici durante il corso del conflitto, Storia militare della guerra Iran-Iraq, 1980-1988 a cura di Carlo Lagomarsino e Andrea Lombardi, che tratta in dettaglio l’organizzazione militare e le operazioni belliche delle due nazioni, analizzando i vari momenti della guerra, dall’offensiva irachena di inizio guerra alle controffensive iraniane, agli anni della guerra di posizione ai bombardamenti aerei e missilistici sui centri abitati (la “Guerra delle città”) e sul traffico navale nel Golfo (la “Guerra delle petroliere”), toccando poi punti controversi come la guerra chimica e l’intervento americano nel conflitto.

Il saggio Le armi chimiche di Javed Ali, tratta poi il programma di armi chimiche iracheno, il loro uso sul campo contro l’Iran e contro i curdi, le reazioni dell’ONU e degli Stati Uniti, mentre Gli Stati Uniti e la guerra Iran-Iraq di Stephen R. Shalom analizza polemicamente ma con accuratezza la politica americana nel Golfo Persico: le manovre diplomatiche per accrescere la propria presenza militare nella regione, l’appoggio dato all’Iraq, le forniture di armi all’Iran (lo scandalo Iran-Contra), e le operazioni aggressive dell’US Navy, culminate nell’Operazione Praying Mantis, definita all’epoca la maggiore operazione aeronavale statunitense dalla seconda guerra mondiale, e la strage di civili nell’abbattimento da parte di una nave da guerra americana di un aereo di linea Airbus iraniano. Infine, la prefazione a questa edizione (2020) di Paolo Mauri evidenzia la sua importanza nelle “Guerre del Golfo” successive, sino ad arrivare al picco di tensioni tra USA e Iran degli ultimi mesi. Sono incluse numerose fotografie dei combattimenti terrestri, aerei e navali e dei mezzi impiegati, e diverse immagini inedite in Italia sui terribili effetti degli aggressivi chimici sui civili iraniani e curdi. In appendice, il testo della Risoluzione ONU 598 che pose fine al conflitto, e l’elenco delle aziende che contribuirono allo sviluppo delle armi chimiche, batteriologiche e nucleari irachene. Di seguito, riportiamo dal saggio di Saskia M. Gieling in apertura del libro, la ricostruzione delle cause di questo terribile conflitto.