Qualche settimana fa, precisamente il 22 maggio, è morto di infarto Hakim Bey, un nome che per chi ha più di trent’anni non sarà del tutto nuovo. Poeta, saggista, teorico: Hakim Bey è stato quasi tutto e il contrario di tutto, ma in particolare è noto – specialmente in Italia – per aver scritto il testo T.A.Z. Zone Temporaneamente Autonome, col quale non solo è riuscito a diventare un grandissimo nome della cultura underground anarcoide, ma anche a essere tra i pochi autori di quel pianeta a diventare conosciuto persino nel mondo mainstream.

Un libro di successo

Senza entrare troppo nel dettaglio biografico diciamo che la vita dell’autore è stata piuttosto atipica anche rispetto al mondo anarchico al quale afferisce (che pure è un ambientino piuttosto variegato, come potete immaginare). Nato nel 1945, ha vissuto per diversi anni tra India, Pakistan e Iran (prima della rivoluzione sciita). Conosce il pensiero di Guénon ed entra in contatto con riflessioni legate all’esoterismo islamico e alle eresie induiste. In qualche modo la sua peculiare visione di queste categorie «tradizionali» tornerà nel suo sistema filosofico, che egli ha definito «anarchismo ontologico» tramite reinterpretazioni che a molti potranno comunque sembrare stiracchiate ed eccessive.

Il suo testo T.A.Z. Zone Temporaneamente Autonome (1991) – in cui sostanzialmente si tenta di proporre questi momenti di «insurrezione-non controllo da parte del potere» come istanti di libertà nella rete sempre più stretta del potere – conosce un grande successo e viene spesso citato nel mondo dei rave e dei centri sociali. Hakim viene conosciuto dal grande pubblico per queste riflessioni, per lo scetticismo che mostra nei confronti del termine «rivoluzione» a cui preferisce il termine «insurrezione», mentre vengono tendenzialmente dimenticate altre sue proposte in cui prova a essere più propositivo e meno disimpegnato.

La parola Taz è tornata in auge durante le manifestazioni antifa americane degli anni passati, in particolare facendo riferimento alla Chaz, ovvero la Capitol Hill autonomous zone creata dagli antifa a Seattle nel 2020 durante le proteste legate alla morte di George Floyd.

Hakim Bey: una voce fuori dal coro

Ma cosa ha reso Hakim così famoso e così importante nella controcultura degli ultimi trent’anni? La produzione di questo autore ha fatto scuola o si tratta solo di un libro particolarmente fortunato? In realtà è difficile sottostimare l’impatto di Hakim Bey, che ha modificato l’ambiente anarchico a tal punto da poter affermare che – piaccia o non piaccia – esiste un prima e un dopo Hakim Bey.

Pensiamo ad esempio all’Italia: il mondo anarchico degli anni Ottanta e Novanta viveva una fase calante, schiacciato da una sinistra ben più performante e organizzata (ci riferiamo soprattutto al mondo degli autonomi). Si trattava di una realtà che portava con sé un passato importante, ma che non riusciva a trovare una chiave per attualizzarsi e interfacciarsi col mondo, ritrovandosi sostanzialmente chiusa in sé stessa e incapace, in particolare, di comunicare con le nuove generazioni. L’influenza di Hakim Bey rivoluziona la mitologia e l’estetica di questo mondo, ancora legato a un ateismo quasi ottocentesco, con poca capacità di interessare i giovani. Si torna a parlare di religione, si abbandonano le vecchie, noiose riunioni in favore dei rave, si diffonde un’estetica cyberpunk estremamente più funzionale e al passo coi tempi.

Tuttavia, l’autore – come ogni autore importante e dalla produzione abbastanza ricca da avere una propria evoluzione – è spesso poco approfondito: per i suoi fan è stato il teorico cyberpunk del terrorismo poetico, dell’anarchia ontologica, mentre per i suoi detrattori è stato un pedofilo (per alcune sue controverse posizioni prese sul tema in alcuni articoli della prima metà della sua carriera), o addirittura un fascista. Come possa diventare fascista un autore come Hakim Bey richiede un certo sforzo di immaginazione, e forse un certo grado di cattiva fede: elementi presenti entrambi in grande quantità nell’area di estrema sinistra.

Fascista immaginario

Il suo secondo testo «politico» dopo T.A.Z. è Millenium: Jihad contro la politica (1996). Qui l’autore prova ad andare oltre all’approccio un po’ smobilitante delle zone territorialmente autonome, proponendo un paradigma un più propositivo e impegnato. Tanto è bastato per essere dimenticato dai suoi fan – che forse non vedevano in T.A.Z. nient’altro che la scusa per poter ammantare i rave di una vaga patina rivoluzionaria – o addirittura odiato. Odiato perché in questo volume Hakim afferma che l’idea di…