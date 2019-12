Roma, 22 dic – Questa è la stagione in cui tutti noi ci apprestiamo a imbandire le tavole natalizie su e giù per lo stivale. Ogni regione ha la sua specialità e le sue eccellenze tramandate con religiosa perizia perché, per fare un discorso da “ascensore”, in Italia si mangia bene ovunque. Eppure all’estero sembrano non averlo capito – oppure, averlo capito male. Siamo noi ad essere troppo fissati, o sono gli altri popoli ad essere dei miscredenti? La nostra proverbiale ossessione per il cibo si è meritata persino una pagina Twitter molto seguita, Italians mad at food che raccoglie tutti i nostri scleri contro gli orrori compiuti ai danni della cucina italiana nel mondo. Vediamo oggi i cinque peggiori mai commessi.

5) Pasta alla bolognaise

Tutti voi conoscerete il ragù alla bolognese, magari vi sarete fatti un bel piatto di tortellini o tagliatelle così. Negli Stati Uniti, invece, esiste questa ricetta della pasta alla bolognaise : una versione omogeneizzata e iper riempita di formaggio di quel che una volta era un ragù. Magari ci mettono pure sopra l’infausto parmesan che tutto è tranne che parmigiano. Come se non bastasse, tempo fa il New York Times ha quasi scatenato la terza guerra mondiale pubblicando la ricetta di una pasta alla bolognese addirittura in bianco, senza pomodori.

4) Ananas sulla pizza

Non so voi, fedeli compatrioti, ma il mio stomaco fa una veloce giravolta al solo scrivere queste parole nella stessa frase. “Ananas”. “Pizza”. Ma che c’azzecca, direbbe Antonio Di Pietro? Detta Hawaiian pizza non è stata assolutamente concepita nelle Hawaii: il colpevole di questo crimine efferato sarebbe il canadese Sam Panopoulos, originario della Grecia, che dal 2010 si vanta di essere stato l’inventore della prima pizza hawaiana, cucinata presso il ristorante The Satellite di Chatham-Kent in Ontario nel lontano 1962. Spesso accompagnata con un impasto che ha più che a vedere con un materasso di gommapiuma che con la pizza e condita con un po’ di prosciutto tanto per gradire sembra che all’estero sia una vera prelibatezza.

3) Pasta col ketchup

Ripetiamo insieme, amici stranieri: il ketchup non va sulla pasta. Il ketchup non va sulla pasta. Ci sarà forse anche una particella di pomodoro, ma non si può, in nessun modo, sostituire alla salsa o al sugo. Il solo sapore agrodolce del ketchup sulla pasta basterebbe a tormentare i sogni di un italiano per i prossimi venti anni. Non è un cliché sugli stranieri, poiché chi vi scrive è stata suo malgrado ospite d’onore di una cena in cui qualche inglese, pensando di fare cosa gradita, si era ingegnato a cucinare italiano – con risultati da far accapponare la pelle.

2) Quel caffé corto …. poco espresso

Le cose su questo fronte sono decisamente migliorate negli anni. Tuttavia, il vizietto in molti Paesi (specialmente del nord Europa) persiste: quello di servire un semplice caffé “all’americana” in una quantità inferiore “spacciandolo” per espresso. George Clooney, l’alfiere delle capsule nel mondo, ha riportato qualche vittoria – l’espresso è uno dei capisaldi degli hipster nel mondo. Speriamo che non sia solo un moda passeggera. Ma dato che a molti di noi è capitato di vedere turisti sorseggiare fieramente un cappuccino nel corso di un pranzetto tipicamente “tricolore”, la legittima perplessità rimane …

Carbonara con la panna

Di per sé, la carbonara non è un piatto “dietetico”. Uova, guanciale o pancetta e l’annosa diatriba sulla presenza o meno della cipolla insieme fanno un piatto sufficiente a fornire un corpo umano di proteine per mesi interi nel corso di un’apocalisse zombie. Eppure non bastava, no: qualche mostro nel mondo – in particolar modo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, tra i principali responsabili di questi scempi – ha pensato bene di aggiungerci la panna. Sì, la panna. Qualcosa in grado di uccidere e uniformare tutti i sapori protagonisti della carbonara.

Ilaria Paoletti