Roma, 6 gen – Venerdì 8 gennaio torna in edicola CulturaIdentità, il mensile fondato da Edoardo Sylos Labini e diretto da Alessandro Sansoni. Il primo numero del 2021 celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il Sommo Poeta, approfondendone la vita l’opera e l’attualità del messaggio, e si intitola “Dante, 700 anni di vero rock“. Tante, come sempre, le firme prestigiose: dagli approfondimenti in apertura di Marcello Veneziani e Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri, alle riflessioni sulla filosofia morale tracciata nella Divina Commedia a cura di Diego Fusaro, proseguendo con un inquadramento storico di Francesco Carlesi e un excursus sul “Dante esoterico” di Mariano Bizzarri.

CulturaIdentità e le “interviste rock” a Enrico Ruggeri e Omar Pedrini

Suggestive le note di Davide Brullo sull’uso del linguaggio in Dante, così come quelle di Adriano Monti-Buzzetti sul “Dante spiegato ai più piccoli”. Un piccolo viaggio nell’iconografia dantesca è il tema dell’articolo di Angelo Crespi, mentre Antonello Cresti analizzerà il ruolo della musica nella Commedia. Di Stefano Colucci, Fabio Pagano, Paolo Asti e Federico Mollicone gli altri articoli che completeranno la monografia. Da segnalare le “interviste rock” di Edoardo Sylos Labini a Omar Pedrini e di Alessandro Sansoni a Enrico Ruggeri.

Un itinerario dantesco che attraversa la penisola

Le pagine regionali delineano un vero e proprio “itinerario dantesco” che attraversa l’intera penisola, oltre a raccontare la bellezza e le iniziative dei comuni che hanno aderito nell’ultimo mese alla “Rete delle città identitarie” promossa dall’associazione CulturaIdentità. Si tratta di Alessandria, Concorezzo (MB), Calalzo di Cadore (BL), Cervo (IM), Soragna (PR), Castel San Giovanni (PC), Pisa, Patrica (FR), Formello (RM), Guardia Sanframondi (BN) e Nicotera (VV). Nelle pagine di Italia che Innova troviamo gli interventi di Rosario Polizzi, chirurgo e membro della Società di Medicina Ambientale, e dell’odontoiatra e docente universitario Marco Tremolati, che presenta il primo presidio clinico-diagnostico di SIMA. “Le origini del farro tra Romani ed Etruschi” è il tema, invece, del tradizionale “viaggio con Itinere”.

Dante rockstar in copertina

Nell’opera proposta in copertina, firmata da Giuseppe Veneziano, Dante è in versione rockstar. Come spiega Edoardo Sylos Labini in prima pagina, “viaggiare tra i canti dell’Inferno o del Paradiso è come ascoltare le vibrazioni delle corde di una chitarra elettrica”. “A cosa servono i poeti?” è, infine, la questione che Alessandro Sansoni pone ai lettori e, più in generale, agli uomini contemporanei. Una traccia da seguire per cogliere a pieno il valore e il significato profondo delle celebrazioni dantesche che si svilupperanno nel corso del nuovo anno. CulturaIdentità sarà in edicola, al prezzo di 3 euro.

Davide Romano