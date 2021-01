Roma, 6 gen – E alla fine anche La Molisana si è inginocchiata al ricatto mafiosetto di antifascisti e cancel culture. Per placare le feroci – e ridicole – polemiche montate sui formati di pasta «tripoline» e «abissine», corredate da schede che ne descrivevano «il sapore littorio», la storica azienda si è resa protagonista di una resa totale e senza condizioni alla religione del pensiero unico.

La Molisana si inginocchia agli antifascisti

La Molisana si è quindi scusata, con un clamoroso atto di sottomissione allo tsunami di critiche, insulti e minacce portato avanti ieri dai partigiani da tastiera postando un comunicato su Facebook: «Ci scusiamo per il riferimento riguardante il formato di pasta “Abissine rigate” che ha rievocato in maniera inaccettabile una pagina drammatica della storia». L’espiazione a mezzo social prosegue così: «Cancellare l’errore non è possibile, ci impegniamo a revisionare il nome del formato in questione attingendo alla sua forma naturale», hanno aggiunto i responsabili dal loro letto di ceci.

Addio alle abissine e alle tripoline, quindi, nonostante siano in catalogo da sempre e nonostante molti altri pastifici (tra cui quelli di aziende decisamente poco «de destra» come la Coop) le chiamino allo stesso modo. Decapitate dalla shitstorm iniziata dagli stessi talebani – già fan delle decapitazioni in salsa Black lives matter – che, evidentemente annoiati dal lockdown, non hanno avuto nient’altro da fare che puntare il dito contro dei pacchi di pasta.

E vai col revisionismo

La Molisana rinuncia quindi a un pezzo della propria identità: le abissine rigate sono diventate «conchiglie rigate» e le tripoline «Farfalline». «Il pastificio ha più di 100 anni. Noi abbiamo rifondato l’azienda nel 2011 e non abbiamo pensato a modificare quei nomi che, all’epoca, avevano tutti i pastifici», spiega dal suo inginocchiatoio l’amministratore delegato Giuseppe Ferro. «Ce ne scusiamo, perché quei nomi hanno rievocato in maniera inaccettabile una pagina drammatica della storia. E revisioneremo i nomi dei formati: le nuove definizioni, Conchiglie rigate, Farfalline e Mezze fettucce ricce sono già state decise. Non è stato difficile: abbiamo preso spunto dalla loro forma, sul sito abbiamo già cambiato tutto».

Il popolo social, dal canto suo, si è come di consueto polarizzato: chi ha applaudito la decisione di talebanizzare i nomi dei formati, e chi ha puntato il dito contro la mancanza di coraggio e la pusillanimità dell’azienda.

Il 2021 ha già stancato

Insomma: siamo solo al 6 gennaio ma tra le invocazioni beote di censura subite da Grease, l’orrido binomio Amen-Awoman declamato dal pastore americano dem e la battaglia sui formati di pasta, questo 2021 ha già presentato il biglietto da visita. Il messaggio è chiaro: nessuno è più immune dalle minacce volgari e prepotenti di questi branchi di zombie che indisturbati inanellano vittorie una dopo l’altra, sulla cultura, sul buonsenso e sulla storia. Siamo solo all’inizio.

Cristina Gauri