Iria Incontra l’ultimo appuntamento del 2024 con Stefano Zecchi e Boni Castellane

Roma, 25 nov – Giovedì 28 novembre alle ore 21:00 alla Biblioteca Civica Ricottiana, in via Gramsci 1, a Voghera si terrà il terzo e ultimo appuntamento della rassegna Iria Incontra 2024 con protagonisti, questa volta, il giornalista mascherato Boni Castellane e il filosofo Stefano Zecchi. I due ragioneranno attorno al volume di quest’ultimo La terra dei figli. Nuovo sillabario per la rinascita culturale.

Stefano Zecchi e Boni Castellane per l’ultimo appuntamento di Iria Incontra 2024

“Siamo all’atto finale – si legge in una nota diffusa da Carlo Fugini, assessore alla cultura del comune vogherese – di un ciclo di tre conferenze che, ancora più dello scorso anno, ha radunato attorno ai primi due appuntamenti, di settembre e ottobre, un gran numero di nostri concittadini. Era difficile superare l’impatto culturale e di pubblico del 2023, ma ci stiamo riuscendo grazie alla proposta di prima qualità e alla differenziazione delle tematiche affrontate. L’ultimo appuntamento con Toni Capuozzo ha visto il tutto esaurito la sera al museo storico ‘Giuseppe Beccari’ e la partecipazione di molte classi, durante il pomeriggio, presso l’aula magna del Liceo classico Severino Grattoni”.

Già al lavoro per il 2025

“Un successo di pubblico – conclude – che non vuole essere fine a sé stesso, ma che vuole creare in città un format consolidato capace di donare a Voghera il salotto culturale che merita. Questa volta avremo il privilegio di ospitare Stefano Zecchi e Boni Castellane due pensatori che ci guideranno nella loro filosofia, ma con la leggerezza che solo il dialogo è in grado di sviluppare. Senza elucubrazioni e visioni distorte. Ecco l’ultimo appuntamento del 2024, ma siamo già al lavoro per il 2025“.

