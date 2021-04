Reykjavík, 30 apr – Straordinaria scoperta degli archeologi in Islanda, dove sono stati scoperti i resti di rari manufatti provenienti dal Medio Oriente in una grotta vulcanica islandese. Secondo gli esperti, qui i vichinghi crearono un santuario per scongiurare la fine del mondo, il Ragnarök della mitologia norrena.

Islanda, la straordinaria grotta Surtshellir

La grotta Surtshellir, in Islanda, è uno dei più lunghi tunnel di lava al mondo, percorrendo una lunghezza di più di un chilometro e mezzo. Qui è stato rinvenuto il santuario. La grotta si creò in seguito a unapotente eruzione circa 1100 anni fa. All’epoca, i vichinghi erano appena giunti sull’sola.

Lava e santuari vichinghi

Il team di ricercatori che ha seguito la scoperta in Islanda, nel documento pubblicato sul Journal of Archaeological Science, dichiara: “Gli impatti di questa eruzione devono essere stati sconvolgenti, ponendo sfide esistenziali ai coloni islandesi appena arrivati”.Lo studio santuario mostra che immediatamente in seguito al raffreddamento della lava i vichinghi entrarono nella grotta per costruire, all’interno, una struttura a forma di barca nella roccia.

Manufatti dal Medio Oriente

Qui, nella ormai tracciata grotta Surtshellir, si sarebbe tenuto il fuoco rituolae: ossa di pecore, capre, bovini, cavalli e maiali sarebbero stati gli oggetti di questo rito sacrificale. Ciò che però ha lasciato di stucco i ricercatori è il ritrovamento di manufatti provenienti dal Medio Oriente.

“Un grande choc”

Si tratta di 63 perle, tre delle quali provenienti senza dubbio dall’area dell’odierno Iraq. Lo sostiene Kevin Smith, vicedirettore e capo curatore dell’Haffenreffer Museum of Anthropology presso la Brown University, a capo del team che scava la grotta in Islanda. Trovati anche resti di orpimento, minerale proveniente dalla attuale Turchia orientale utilizzato migliaia di anni fa per decorare oggetti. Anche questo è un materiale assai raro in Scandinavia: “Trovarlo all’interno di questa grotta è stato un grande choc”, ha detto Smith.

Ilaria Paoletti