Roma, 13 feb – Una volta le femministe, per abbattere il tanto odiato «patriarcato», combattevano contro la «mercificazione del corpo delle donne». Via i seni prosperosi dalle pubblicità, lotta senza quartiere a veline e letterine, anatemi contro le conduttrici con scollatura e tacchi alti. Oggi, invece, tutto questo è passato in cavalleria. Perché, nel frattempo, le gattare con i capelli fucsia hanno avuto il colpo di genio: invece di abolire il sistema, occorre cavalcarlo. E allora vai con l’elogio della cellulite, dell’obesità muliebre, dei peli sotto alle ascelle, dell’«empowerment» femminile che investe ogni ambito del sociale, inclusa la pornografia.

OnlyFans: è l’era del pornocapitalismo, bellezza

Ecco, la pornografia. Per le femministe d’antan si trattava della più bieca espressione del patriarcato. Oggi, invece, è diventata simbolo di emancipazione. Non è un caso che i giornali progressisti abbiano iniziato a glorificare le modelle che vendono il proprio corpo su OnlyFans: «Prima faceva la commessa per sbarcare il lunario, oggi guadagna 30mila euro al mese». È l’era del pornocapitalismo, bellezza. E chi se ne frega delle minorenni che crescono con il mito dei soldi facili in cambio delle foto dei piedi fornite a onanisti compulsivi.

A questo tema, ormai definitivamente esploso, il Primato Nazionale ha voluto dedicare la copertina del nuovo numero. Come è potuto arrivare tanto in basso il femminismo? Come si articola la nuova ideologia del godimento? Perché OnlyFans ha tanto successo? Come mai il progressismo radical chic si è intestato questa battaglia? Sono tutte domande a cui il Primato ha tentato di rispondere nel ricco focus dedicato all’argomento, attraverso una serrata analisi sociologica del fenomeno e intervistando anche una modella di OnlyFans e un noto psicanalista.

