Roma, 13 feb – L’idrogeno verde da nucleare viene ritenuto ufficialmente possibile dall’Ue, come riporta Tgcom24. Una svolta attesa da mesi, dopo i pronunciamenti di Bruxelles sull’energia nucleare “pulita” dell’anno scorso.

Idrogeno verde da nucleare, l’Ue – finalmente – approva

Ecco come si potrà definire l’idrogeno da nucleare “green” secondo l’Ue. È stata la stessa Commissione europea a pubblicare la proposta dei criteri utili allo scopo, aggiungendo anche la caratteristica qualifica di “energia rinnovabile”. Criteri che, questo sì, saranno necessario per il conteggio degli obbiettivi raggiunti dagli Stati membri sulla questione della energia rinnovabile in generale. Ma che amplia decisamente lo spettro, un tempo ridottissimo, delle possibilità. Si parlerà di idrogeno “verde” non solo se prodotto dalle tanto decantate rinnovabili ma anche basse intensità di emissioni da forte incidenza nucleare.

Sette mesi di calvario

Come praticamente ogni questione che viene da Bruxelles, la discussione sull’argomento è stata lunga e tortuosa, a tratti inutile. C’è quasi da festeggiare che la conclusione – almeno per il momento – non sembri inutile allo stesso modo, visto che dopo oltre sette mesi di cincischiamenti di amplio tipo, la Commissione ha trovato un equilibrio, anche a causa delle richieste francesi di poter veder riconosciuto l’idrogeno da nucleare come “verde”. Massima tensione c’è stata il 7 febbraio: in quella data Markus Pieper, il relatore popolare tedesco dell’Europarlamento sulla nuova direttiva energie rinnovabili, aveva infatti bloccato l’iter legislativo della proposta “fino a quando non fossero stati disponibili i criteri tecnici”. Adesso l’Ue vorrebbe 10 milioni di tonnellate di produzione interna di idrogeno rinnovabile, oltre a 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile importato entro la data, ancora piuttosto lontana, del 2030.

Alberto Celletti