Parigi, 17 mar – Addio Luigi XIV, fate largo a Luigi 14. E al secolo 16°, che soppianta il numero XVI: i musei parigini dichiarano la guerra ai numeri romani perché, come sostiene Noémie Giard del museo Carnavalet, «possono essere un ostacolo alla comprensione».

Avete capito bene: per sopperire alle carenze culturali dei visitatori non va più di moda la cara, vecchia educazione, no. Si abbassa la cultura al livello di chi non sa. E’ l’inclusione, bellezza.Questi i fatti: dopo quattro anni di lavori il museo dedicato alla storia di Parigi è pronto per le visite pubbliche, Covid permettendo. E sulle targhe che descrivono le opere esposte, fa sapere la Giard, i numeri arabi spodesteranno quelli romani.

Al Carnavalet e al Louvre banditi i numeri romani

Non è una novità nel panorama museale parigino: già al Louvre la numerazione romana non è più usata per indicare i secoli, ma solo per re e regine. Perché la fruizione delle informazioni deve essere estesa al pubblico più ampio possibile. E perché – il sottotesto è evidente – in questa epoca di inclusione a 360° l’imperativo è adeguarsi verso il basso – mai innalzarsi. Come se l’unica maniera per superare gli ostacoli fosse il toglierli di mezzo. In questo caso, l’ostacolo è l’inutile cultura classica: facciamola morire, al posto di insegnarla. Del resto, perché spiccare un salto verso l’alto – perché imparare – quando basta frignare presso la direzione del museo affinché sostituisca le targhe?

Requiem della cultura classica