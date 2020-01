Roma, 1 gen – Al di là della retorica del politicamente corretto tipica e caratteristica insieme della sinistra laica e cattolica europea, in concreto in che cosa consiste il multiculturalismo?

Ma quale integrazione

In primo luogo numerose comunità di immigrati non solo conservano i propri modi di vita ma rifiutano quelli delle popolazioni autoctone cioè rimangono estranei alla comunità locale, al punto da contestarne i principi giuridici o di natura morale e politica quasi a creare una sorta di società parallela. Non desta alcuna sorpresa allora che ad esempio le scuole possono diventare non luoghi di integrazione ma di tensioni e persino di scontro.

In secondo luogo la realtà multiculturale crea spesso comunità che si auto-ghettizzano. A mo’ di esempio pensiamo a Rinkeby, il sobborgo di Stoccolma soprannominato Mogadiscio perché popolato quasi esclusivamente da immigrati somali di religione islamica .

A tale proposito alcuni leader politici europei ebbero, come dire, un lampo di lucidità e di realismo. La cancelliere tedesca Merkel per esempio nel lontano 2010 sostenne che la Germania, pur non potendo fare a meno degli immigrati, sostenne la necessità che questi non solo dovevano integrarsi adottando i valori tedeschi ma, soprattutto, sottolineò che la Germania non aveva bisogno di un’immigrazione che pesasse sul sistema sociale. Il secondo leader politico che ratificò le rilevanti problematiche del multiculturalismo fu David Cameron che ebbe modo di affermare che il multiculturalismo stava incoraggiando culture diverse che finivano per coesistere separate le une alle altre. Ma la dichiarazione certamente più significativa è stata quella di Sarkozy quando disse che in tutte le democrazie eccessiva è stata la preoccupazione dell’identità dei nuovi arrivati mentre scarsa è stata la preoccupazione dell’identità del paese che gli accoglieva.

Multiculturalismo o odio reciproco?

In ultima analisi il senso di queste dichiarazioni è agevolmente comprensibile: il multiculturalismo reale non fa altro che la realizzazione di comunità-tribù cioè di comunità di immigrati che vivono per conto loro al punto che provocatoriamente potremmo dire che il multiculturalismo diventa una sorta di odio reciproco legalmente regolato.

Si può addirittura arrivare al punto che le comunità immigrate – come successo in Inghilterra in Francia con quelle islamiche – possono addirittura rivendicare diritti speciali assolutamente diversi da quelli delle comunità all’interno delle quali si trovano. Pensiamo ad esempio alla festa dello sgozzamento, al delitto d’onore, all’infibulazione, alla proibizione per le ragazze di andare a scuola, all’usanza di matrimoni forzati tra uomini adulti e bambine, all’obbligo per le donne di portare il velo in pubblico, all’uso di picchiare le mogli come atto di correzione e punizione e infine alla poligamia maschile.

Roberto Favazzo