Roma, 7 mag – L’ultima sparata del «vaccinatissimo» Andrea Scanzi ha fatto indignare parecchie personalità della destra culturale: «Voi di destra vi sentite inferiori perché non avete uno straccio di intellettuale da 300 anni», ha detto Sua Umiltà a Otto e mezzo su La7. Naturalmente non è affatto così, e infatti in rete hanno iniziato a girare innumerevoli liste di intellettuali di destra, come a dire che Scanzi ha torto marcio. Il problema è che queste listine non risolvono affatto un problema, che invece esiste e persiste. E cioè la cronica incapacità della destra – intesa in senso lato – di fare egemonia culturale.

Scanzi e gli intellettuali di destra

Il punto è questo: Scanzi è un buffone, ma rifugiarsi nell’almanacco degli «intellettuali di destra» vuol dire mettersi sul suo stesso terreno. Cioè quello di una gara puerile a chi ce l’ha più lungo. Tanto a che serve? Lo sanno anche i sassi che nomi come quelli di Nietzsche, Marinetti, Gentile, Heidegger, Céline, Marconi e Pirandello non fanno parte del pantheon culturale globalista. Ma la questione rimane comunque aperta: perché dal pensiero di questi giganti la «destra» non riesce a generare né una dottrina né un’egemonia? Semplice: perché quegli intellettuali vengono sempre citati a mo’ di santini, mentre alla destra politica, della cultura, non gliene frega nulla. E questo è un fatto, non un’opinione.

Ma quale egemonia della sinistra!

Insomma, se quegli straordinari «intellettuali di destra» vengono lasciati nell’album dei ricordi, allora Scanzi ha ragione. È come se non fossero mai esistiti. Perché il loro pensiero è stato mummificato e messo in naftalina. Non è più cultura feconda, ma sterile narcisismo da perdenti. E infatti la destra non fa che lamentarsi dell’«egemonia culturale della sinistra», senza però muovere un dito per invertire la tendenza. Tra l’altro, quell’egemonia – lo ribadiamo – non esiste più: non è un caso che oggi gli intellettuali della sinistra siano semianalfabeti come Scanzi, Saviano e la Murgia, e che i globalisti – per vincere una battaglia politico-culturale – debbano affidarsi a influencer e saltimbanchi tipo Fedez e la Ferragni.

Per farla breve: l’egemonia di sinistra non esiste più. Semmai persistono le rendite di posizione, le casematte militarizzate della televisione e dello spettacolo. E lì non si entra con il «passaporto culturale», con le listine degli «intellettuali di destra», o chiedendo «per favore». Là si entra di sfondamento, con coraggio e strafottenza. Perché, per noi, la cultura non va concepita solo sotto forma di riflessione. Ma anche e soprattutto sotto forma di assalto.

Valerio Benedetti