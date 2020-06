Roma, 28 giu – Sul quotidiano Avvenire è uscito, l’11 giugno scorso, un articolo di Franco Cardini intitolato “Statue abbattute e revisione storica. Tutti quei crimini che oggi cominciamo a vedere”. Partendo dalle richieste di un movimento belga di rimuovere tutte le statue di Leopoldo II, Cardini afferma, per giustificare l’odierna ondata iconoclasta, che l’iconoclastia in quanto tale sarebbe “una costante della nostra storia”. Argomento debolissimo, innanzitutto perché la nostra è l’epoca che si vanta di essere la più libera, democratica e tollerante, e quindi dovrebbe guardare con somma riprovazione a tale furor iconoclasta, e poi perché l’appellarsi alle ‘costanti’ della storia dovrebbe indurre Cardini a giustificare anche altre ‘costanti’ come massacri, sfruttamenti, oppressioni e quant’altro, cosa che ovviamente non fa. Per cui la strumentalità, la capziosità di tale argomento appare chiarissima.

Cardini storico o moralista?

Di poi, bontà sua, Cardini si ricorda di essere uno storico di professione, e dunque enuncia il principio aureo della sua disciplina, ossia che il compito degli storici non è quello di “giudicare il passato”, quanto piuttosto di “studiarlo, comprenderlo e insegnarlo”. Il problema però è che la prosecuzione dell’articolo costituisce la più secca smentita di questo fondamentale principio deontologico.

Quando infatti, sempre a proposito di Leopoldo II, Cardini scrive che “semmai, chissà, forme più pesanti di damnatio memoriae sarebbero opportune soprattutto nei confronti di figuri che sino a ieri venivano onorati come eroi civilizzatori”, a parlare è lo storico o non piuttosto il moralista che si erge a insindacabile giudice del passato? E quando, sempre con riferimento al Congo belga, appunto proprietà personale di Leopoldo II, Cardini parla di “infamie” e di immancabili “crimini contro l’umanità”, non pare proprio che sia mosso da sincera passione conoscitiva quanto dall’ansia di condannare senz’appello fatti del passato.

Una conferma definitiva di quanto detto sinora, se ce ne fosse ancora bisogno, viene dalle conclusioni dell’articolo. Il “vero problema”, per Cardini, s’intende, è che “di questi crimini”, cioè quelli del colonialismo, “non si legga sui libri di scuola” e che “li si continui a considerare ‘minori’ rispetto ad altri”. L’auspicio di Cardini, quindi, è quello tipico dei nostri tempi: ridurre la storia a una sequela di ‘crimini’, dando vita così a letture manichee la cui prima vittima è la complessità delle dinamiche storiche, sacrificate sull’altare di quello che ho chiamato angelismo storico, vale a dire una rozza visione ‘storica’ che oppone a vittime tutte ‘angelizzate’, e dunque ‘ontologicamente’ prive di colpe, una serie di colpevoli (immancabilmente europei, ça va sans dire), ‘demonologicamente’ portatori, ‘per natura’, di ogni male, e su cui mi sono già soffermato in altri scritti usciti sempre sul Primato online, come ad esempio nel caso delle tratte negriere.

Sul revisionismo

Una osservazione finale: per giustificare questa ulteriore ‘stretta criminalizzante’ della storia, Cardini ricorre al concetto di revisionismo, ossia alla necessità di rivedere incessantemente il passato, cosa in cui consisterebbe il lavoro dello storico. Giustissimo in linea di principio, ma, ed è un ma che pesa come un macigno, quando il revisionismo non è serio, argomentato, documentato, quando non è frutto di un genuino interesse conoscitivo ma è dettato dall’agenda ideologica del presente, ed è questo, a mio parere, il caso di Cardini, non solo non allarga i nostri orizzonti e le nostre conoscenze ma finisce per deformare, manipolare, mistificare irreparabilmente il passato, presentandone un’immagine non più vera e autentica ma soltanto più in linea con i desiderata ideologici dell’oggi. Che ciò sia auspicabile o meno, è cosa che lascio decidere ai lettori.

Giovanni Damiano