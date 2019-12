Roma, 15 dic – Ritorniamo, in maniera schematica, sul problema della tolleranza, su cui ci siamo già soffermato in un precedente scritto. Com’è risaputo, Karl Popper nella sua opera La società aperta e i suoi nemici ha elaborato il cosiddetto “paradosso della tolleranza”, in base al quale una illimitata tolleranza avrebbe come inevitabile conseguenza la scomparsa della tolleranza e la vittoria degli intolleranti. Da qui, la necessità di limitare l’esercizio della tolleranza ai soli tolleranti. Per cui, ecco il paradosso, per garantire la tolleranza è necessario non essere tolleranti.

Quale società aperta

Ma il vero paradosso è un altro, nel senso che una società che non tollera le voci dissenzienti, che non riconosce il diritto di criticarla, che non si apre alle ragioni dell’altro da sé, può dirsi davvero aperta? E quindi anche Popper, nel momento in cui invoca l’intolleranza per gli intolleranti non trasforma forse lui stesso, ecco il vero paradosso, in un nemico della società aperta? Sembra che questa conclusione sia indifferibile, perché delle due l’una: o la società aperta è davvero tale, e dunque inclusiva dell’altro da sé, capace di dare voce al diverso, alla differenza, oppure diviene uno dei tanti esempi di società chiusa, dove trionfa solo ed esclusivamente il medesimo, dove si condividono principi, valori e pratiche, senza lasciare spazio a un autentico pluralismo.

Perché di certo non è minimamente pensabile l’inaccettabile ipocrisia di una società che si spaccia per ‘aperta’, incassando per questo un cospicuo ‘premio’ in termini di legittimazione, senza esserlo per davvero. Di nuovo, delle due l’una: o una società è davvero aperta, assumendo su di sé i rischi che ciò potrebbe comportare, ma incassandone anche i lauti vantaggi in termini di consenso, legittimità e rendita di posizione, oppure smette di mostrarsi per quel che non è.

La contraddizione di Popper

Ma è proprio il rimando ai (presunti) rischi che è dirimente, ossia è in grado di mostrare l’intrinseca contraddittorietà dell’argomento di Popper. Infatti è del tutto infondata razionalmente la pretesa di stabilire un nesso necessario tra opinioni intolleranti e futura scomparsa della tolleranza, ovvero l’idea che si dia una inevitabile futura vittoria degli intolleranti qualora nell’oggi si dia spazio a opinioni ritenute intolleranti. Si tratta di una tesi infalsificabile, perché poggiante su un futuro per definizione inconoscibile e imprevedibile.

In altre parole, l’argomento contro gli intolleranti basato sul principio dell’autodifesa dell’ordine liberale è autocontraddittorio, dato che la minaccia alla società è in genere una questione di proiezioni, intrinsecamente contestabili a priori. E non solo, perché un effetto deleterio di tale argomento è quello di creare allarmismo, paure e ansie immotivate, perché basate appunto su proiezioni future del tutto inverificabili. Detto altrimenti, il ricorso spregiudicato all’argomento popperiano può sia causare concretissime svolte illiberali e repressive in nome di un futuro puramente ipotetico e congetturale, sia generare un clima d’incertezza e di paura che abili demagoghi potranno sfruttare appunto al fine di dar vita a un regime illiberale e intollerante.

Giovanni Damiano