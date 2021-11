Ripubblichiamo questo articolo a firma di Valerio Benedetti in occasione del 103simo anniversario della vittoria italiana nella Prima guerra mondiale

Roma, 4 nov – Il 4 novembre del 1918, più di un secolo fa, cessano ufficialmente le ostilità tra l’Italia e l’Austria-Ungheria. La massiccia offensiva italiana, inaugurata il 24 ottobre, aveva ottenuto il massimo successo con lo sfondamento del fronte a Vittorio Veneto e l’entrata delle nostre truppe nella Trento finalmente “redenta” (3 novembre). Dopo secoli di divisioni, umiliazioni e sbeffeggiamenti, gli italiani – ora (ri)divenuti popolo – riescono ad affermarsi in maniera netta e decisiva su un esercito straniero. Non un esercito qualsiasi, ma proprio quell’armata imperiale di antica e consolidata tradizione che a molti sembrava invincibile.

Non bisogna sottovalutare questo aspetto: le altre Guerre d’Indipendenza non avevano mai fruttato vittorie di simile portata, e comunque il contributo della Francia di Napoleone III e della Prussia di Bismarck era stato di volta in volta essenziale ai fini del conflitto. Il Lombardo-Veneto, insomma, era stato ottenuto più con le armi della diplomazia che non con una vera e propria guerra guerreggiata. Questa volta no: il popolo italiano, contro ogni maldicenza o pronostico, ce l’aveva fatta da solo. La vittoria apparteneva solo al suo ardimento, al suo coraggio, al disperato amore di quei fanti che, per quattro anni, avevano condiviso pane e morte, versando lo stesso sangue e mangiando lo stesso fango.

La trincea diviene così il simbolo di quell’unità carnale e morale di tutti gli italiani che nessun plebiscito cavouriano avrebbe mai potuto creare. «Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani», disse Massimo D’Azeglio. Ebbene, gli italiani ora si erano forgiati nelle tempeste d’acciaio della Grande Guerra: il piemontese e il siciliano, il milanese e il calabrese, il romano e il napoletano avevano combattuto e avevano vinto insieme, incarnando quella nazione che fino ad allora era rimasta il sogno sublime di letterati, poeti e minoranze attive di patrioti. L’Italia, coronata della vittoria, diviene così realtà vissuta e tangibile, perché consacrata e fecondata dal sangue dei suoi caduti. Si compiva così la visione di Gabriele D’Annunzio: «Beati i puri di cuore, beati i ritornanti con le vittorie, perché vedranno il viso novello di Roma, la fronte ricoronata di Dante, la bellezza trionfale d’Italia».

Quasi cento anni dopo la Repubblica italiana di oggi ci offre un bel paradosso: il 4 novembre, quella data in cui riunimmo gli ultimi italiani irredenti alla madre patria e anzi divenimmo veramente popolo, non è più festa nazionale. Si preferisce festeggiare il 25 aprile, data di una sconfitta (ebbene sì, cari partigiani, quella guerra l’abbiamo persa) e, ciò che è peggio, data della perdita di alcuni di quei territori che con tanta fatica avevamo “redento”. I rituali e i simboli sono fondamentali: sul 4 novembre il fascismo costruì la sua epopea di rinascita e rigenerazione dell’Italia, con il 25 aprile i profittatori della sconfitta esaltano invece la subordinazione al padrone d’Oltreatlantico.

Naturalmente, in questo circo dell’impotenza, non ci siamo fatti mancare nulla: anche alcuni ambienti sedicenti “nazionalisti” hanno rinnegato quella vittoria fondativa e, addirittura, il “dogma patriottico” dell’indivisibilità e dell’indipendenza della nazione. Chi per clericalismo austriacante, chi per teutomania psicotropa, chi per padanismo d’accatto o per borbonismo buffonesco, in parecchi sono saliti sul carro della sconfitta e del ridicolo. Se l’Italia, quella “vera”, si era formata nelle trincee, ora l’Italia si disfà nei talk show e negli istituti psichiatrici. Breve storia triste di chi ha dimenticato e rinnegato tutto quello che c’era da dimenticare e rinnegare.

Eppure, il 4 novembre – piaccia o non piaccia alla destra terminale o alla sinistra stracciona e antitaliana – rimane un fatto. O meglio un simbolo di gloria e di potenza che continua a parlarci. Ci parla di coraggio e ardimento, di lotta e vittoria. Innanzitutto di vittoria su sé stessi, sulle proprie paure, sulle proprie debolezze, prima ancora che di vittoria sugli eserciti stranieri. Quel 4 novembre di quasi cent’anni fa, una nuova aristocrazia emerse dalle trincee del Carso, del Piave e dell’Isonzo: era la “trincerocrazia” di cui scrisse Benito Mussolini. Il suo battesimo fu il fuoco purificatore della giovinezza e della gloria immortale.

Se vogliamo tornare a esser popolo e nazione, per scongiurare così quella “grande sostituzione” che le arroganti élites antitaliane ci hanno apparecchiato, dobbiamo sforzarci di incarnare quello spirito gagliardo e rivoluzionario. Ascoltiamo le voci degli eroi caduti sul Piave e sul Grappa: sono voci che ci parlano di rinascita e vittoria. Checché ne dicano i traditori di ogni risma, il Risorgimento non è ancora concluso.

Valerio Benedetti