Roma, 18 gen – Autostrade per l’Italia ritenta la strada della diplomazia per non perdere le concessioni sulla rete viaria nazionale. Lo fa mettendo sul piatto un carnet ricco di offerte: obiettivo di tentare in extremis di salvare il salvabile, con il ris\chio altrimenti di andare incontro al fallimento.

Investimenti e assunzioni

Il piano industriale 2020-2024, approvato pochi giorni fa dal cda presieduto dal neo amministratore delegato Roberto Tomasi intende segnare un punto di svolta. Rispetto ai 2,1 miliardi del periodo 2016-2020, gli investimenti salgono a 5,4. Crescita in doppia cifra anche per le manutenzioni – ordinarie e straordinarie – che lievitano del 40% a quota 1,6 miliardi. Altri 500 milioni saranno invece destinati a digitalizzazione e mobilità sostenibile.

Fanno in totale 7,5 miliardi, a fronte dei quali autostrade prevede di assumere oltre 1000 lavoratori. Una sorta di “compensazione” che arriva mentre il governo è impegnato a discutere se e come procedere alla revoca della concessione. Decisamente tardiva, tuttavia, se è vero che nel corso degli ultimi anni – come constatato fra gli altri anche dalla Corte dei Conti – investimenti e utili hanno segnato percorsi nettamente divergenti: mentre i primi venivano dimezzati, i secondi schizzavano alle stelle. A pensar male si fa peccato ma è lecito supporre che, senza la tragedia del Ponte Morandi e relativo scoperchiamento del vaso di Pandora attorno alle più che discutibili pratiche gestionali di Aspi, la società non avrebbe deviato dal percorso fin qui seguito.

“Senza la concessione rischio default”: è il mercato, bellezza

Se, nonostante la generosa offerta, l’esecutivo dovesse decidere di procedere con la revoca, il futuro per il gruppo Atlantia (la holding che controlla anche Autostrade per l’Italia) si profilerebbe a dir poco problematico. Come peraltro segnalato da varie agenzie di rating – prima Moody’s, poi Fitch – alcune delle quali hanno già declassato i titoli della finanziaria di famiglia Benetton a livello “spazzatura”.

“Senza concessioni e con gli indennizzi previsti dal decreto Milleproroghe l’azienda andrà in default”, ha ammesso senza mezzi termini Tomasi. Il riferimento è alla previsione di legge che taglierebbe la penale da 23 a 7 miliardi. Se si considera che il debito di Atlantia assomma a 38 miliardi e che il solo settore delle autostrade garantisce circa 7 miliardi di margine operativo lordo, è facile comprendere come la revoca causerebbe un effetto a catena difficilmente controllabile.

Filippo Burla