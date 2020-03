Roma, 24 mar – Se ancora qualcuno non l’avesse capito, l’Unione europea è finita. Si può discutere sui tempi del collasso, ma ormai permangono pochi dubbi sul suo epilogo. Rimane da vedere se sarà la Germania che per prima pianterà in asso tutti (probabile), o se sarà l’Italia a dare il benservito agli avvoltoi di Francoforte e Bruxelles (e con il governo giallofucsia, ovviamente, questo è assai improbabile). È per tutti questi motivi che fa tenerezza – e anche molta rabbia – vedere Giuseppe Conte certo di poter accedere al Mes senza «condizionalità». Il punto è questo: il premier vorrebbe ricevere i soldi del Meccanismo europeo di stabilità per far fronte alla crisi mastodontica che ci attende, ma senza i vincoli di riforme-capestro e ristrutturazione del debito. Tuttavia dalla Germania, com’era ampiamente prevedibile, rispondono: «no Troika no party». Vuoi il denaro? Te lo diamo, ma il tuo culo diventa nostro.

Si scrive Mes, si legge Troika

A dirlo in tutte le salse sono stati diversi membri del Consiglio degli esperti, un organo molto autorevole di economisti tedeschi che fornisce linee-guida di politica economica al governo di Berlino. Uno di questi «saggi» è ad esempio Lars Feld che, dopo la fuga in avanti di Conte, ha puntualizzato alla Franfurter Allgemeine Zeitung: per l’Italia «ci sono gli aiuti del Mes e del programma Omt della banca centrale europea. Se l’Italia dovesse trovarsi in difficoltà, il governo di Roma dovrebbe richiedere un programma del Mes, che deve però essere collegato a condizioni e a riforme». La Troika, per l’appunto. Ti do i soldi, sì, ma poi controllo come li spendi. Per vedere come funziona, chiedere agli amici greci.

Il «nein» di Berlino a Conte

La stessa musica è stata suonata anche da un altro esperto, Volker Wieland: «A mio parere – ha detto allo Handelsblatt – sarebbe sensato che i Paesi più colpiti dall’attuale crisi richiedessero gli aiuti del Mes. Del resto, il Mes è stato creato proprio per fronteggiare situazioni del genere, aprendo linee di credito ai Paesi interessati. Ma – ha aggiunto – tutto dev’essere vincolato a delle condizionalità». La Troika, per l’appunto. E se non fosse il Mes a garantire liquidità all’Italia, bensì i leggendari eurobond? Berlino, anche su questo, ha risposto molto chiaramente. «Quello sugli eurobond è un dibattito fantasma», ha assicurato il ministro dell’Economia tedesco, Peter Altmaier, in un’intervista allo Handelsblatt. Insomma, gira che ti rigira, stiamo sempre da capo a dodici: la strategia di Conte ha perso in partenza. E ad affossarla non sono stati i «fascioleghisti» delle opposizioni, bensì i suoi sodali di Berlino e Bruxelles. Verrebbe da dire che gli sta bene, se non fosse che a pagare la sua improntitudine saranno, ancora una volta, tutti gli italiani.

Valerio Benedetti