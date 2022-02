Roma, 2 feb – Ci mancava l’inflazione, l’Istat riporta che è a livelli record per colpa del caro energia: prezzi mai così alti dal 1996. A gennaio registra un aumento su base mensile dell’1,6% e del 4,8% su base annua, rispetto al +3,9% del mese precedente. Per l’Istat, il dato tendenziale mostra una crescita “mai registrata”. La fiammata è dovuta in particolare ai beni energetici regolamentati che passano da +41,9% a al +93,5%. E’ allarme per Confcommercio e Coldiretti: il caro prezzi inciderà sulla ripresa economica già messa duramente alla prova dalle restrizioni anti Covid.

Istat: inflazione record, mai così alta dal 1996

Secondo l’istituto statistico, l’ulteriore e marcata accelerazione dell’inflazione su base tendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei beni energetici. La crescita infatti schizza da +29,1% di dicembre a +38,6%. In particolare i prezzi della componente regolamentata (da +41,9% a +93,5%). E in misura minore i prezzi dei beni energetici non regolamentati (da +22,0% a +23,1%). Ma l’inflazione galoppa anche per i rincari dei beni alimentari, sia lavorati (da +2,0% a +2,4%) sia non lavorati (da +3,6% a +5,4%). Da segnalare, invece, il rallentamento dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +3,6% a +1,4%), forse complici restrizioni e chiusure.

I prezzi aumentano anche nell’eurozona

L’inflazione “di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, tuttavia rimane stabile a +1,5%. Pertanto l’inflazione acquisita per il 2022 è pari a +3,4% per l’indice generale e a +1% per la componente di fondo. Anche nell’eurozona l’inflazione è schizzata ancora verso l’alto, anziché ripiegare. Secondo la stima flash di Eurostat, in gennaio l’inflazione annua nell’area euro è salita al 5,1%.

Nel paniere entrano le spese da pandemia (e restrizioni)

Cambia il paniere Istat per l’inflazione, con l’impatto della pandemia che incide sugli acquisti delle famiglie italiane. Tra i prodotti rappresentativi anche delle conseguenti restrizioni anti Covid, entrano nel paniere 2022: sedia da Pc, friggitrice ad aria, saturimetro, psicoterapia individuale, test sierologico molecolare e rapido per Covid-19. Ma anche poke take away e streaming di musica, sempre per via di chiusure e lockdown. Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano nel paniere, tra gli altri, pane di altre farine, gas di città e gas naturale mercato libero e occhiali da lettura senza prescrizione.

Ludovica Colli