La magra consolazione è che, finalmente, abbiamo la prova provata che le dinamiche dell’inflazione non dipendono solo ed esclusivamente dalla quantità di moneta in circolazione. Ammesso sia mai stato così. E ammesso anche che le banche centrali possano vantare il controllo dell’intera massa monetaria (vi sveliamo un segreto: no). Dimostrare di aver avuto ragione servirà tuttavia a poco, dato che il nuovo responsabile è già stato individuato: neanche a dirlo, la Russia di Putin e la sua strategia di guerra basata sulle forniture di idrocarburi, gas naturale in primis. Unione europea e Bce hanno così individuato l’esecutore materiale del delitto, possono autoassolversi dai loro peccati e affrontare il problema dei prezzi, continuando a sbagliare sia le previsioni che gli strumenti.

Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di novembre 2022

L’inflazione con cui dovremo fare i conti non sarà – come hanno raccontato almeno inizialmente – un fenomeno temporaneo. Ciò non significa che diverrà strutturale. C’è tutta una scala di grigi, che in quella manciata di centinaia di chilometri che vanno da Francoforte a Bruxelles non sembrano nemmeno considerare.

Le vere cause dell’inflazione