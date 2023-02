Roma, 12 feb – Dopo il caso del pallone spia cinese non sembra esserci pace per i cieli del Nord America. A pochissimo tempo di distanza l’uno dall’altro sono stati abbattuti due oggetti volanti non identificati, il primo nel nord dell’Alaska, il secondo in Canada nella regione dello Yukon.

Due oggetti non identificati abbattuti nel Nord America

Nella sera di ieri il primo ministro canadese Justin Trudeau, come riferito da lui stesso su Twitter, ha dato l’autorizzazione agli aerei da caccia statunitensi e canadesi di decollare e fare fuoco su un oggetto non identificato individuato e monitorato in alta quota dal comando di difesa aerospaziale nordamericano (Norad). L’ordine è arrivato dopo che Trudeau ha consultato sulla questione il presidente statunitense Joe Biden. L’oggetto è stato abbattuto da un F-22 statunitense. Il ministro della Difesa canadese, Anita Anand, ha riferito come l’oggetto fosse più piccolo di un pallone aerostatico e di forma cilindrica. Venerdì un altro oggetto che volava ad alta quota sopra l’Alaska è stato abbattuto dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il portavoce del dipartimento, John Kirby, ha spiegato durante una conferenza stampa che l’oggetto aveva un volume simile a quello di “una piccola automobile”, dunque “molto, molto più piccolo” del pallone aerostatico cinese abbattuto la scorsa settimana al largo della costa del South Carolina. Kirby non ha fornito informazioni sulla provenienza dell’oggetto o se quest’ultimo fosse coinvolto in attività di spionaggio.

L’ombra del pallone spia cinese

A fare da sfondo alla vicenda è l’incidente diplomatico tra Cina e Stati Uniti provocato dal pallone aerostatico cinese che aveva sorvolato i cieli americani a inzio febbraio, tanto che il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, aveva deciso di annullare la propria visita diplomatica in Cina. La versione di Pechino è che il pallone aerostatico fosse una stazione metereologica finita per sbaglio nello spazio aereo statunitense a causa dei forti venti, negando quindi qualsiasi intento spionistico.

Michele Iozzino