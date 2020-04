Ginevra, 23 apr – La metà dei deceduti a causa dell’infezione da Covid-19 in Europa erano residenti nelle case di cura per anziani. E quanto dichiarato dal direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, Hans Kluge. «Vorrei parlare del quadro profondamente preoccupante che sta emergendo nelle strutture di assistenza a lungo termine nella Regione europea e nel mondo nelle ultime settimane – ha spiegato il medico – Secondo le stime europee, fino alla metà dei decessi avvenuti per Covid-19 si è registrata in questi luoghi». Un’intera generazione falciata via. «Si tratta di una tragedia umana inimmaginabile».

Kluge, nel corso della conferenza stampa virtuale sul Covid-19, ha espresso la sua solidarietà ai parenti «che stanno vivendo questa perdita», spiegando che «L’età avanzata dei pazienti, le loro condizioni di salute di base, i problemi cognitivi nella comprensione e nel seguire i consigli di sanità e di igiene dovuti a disabilità intellettiva o a demenza, sono tutti fattori che mettono queste persone a maggior rischio». La priorità ora è ripensare al modo «in cui operano le case di cura oggi e nei mesi a venire», ha aggiunto rivolgendo un pensiero alle «persone compassionevoli e dedicate che lavorano in quelle strutture – spesso sovraccaricate di lavoro, sotto pagate e prive di protezione adeguata – sono gli eroi di questa pandemia», che troppo spesso hanno pagato con la vita l’inefficienza riscontrata delle strutture.