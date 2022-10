Kanye West non è sembrato assolutamente turbato dal trambusto epocale da lui innescato e anzi, negli ultimi giorni aveva rilanciato scagliandosi contro l’aborto. Ospite di un podcast dello scienziato Lex Fridman (russo-americano di famiglia ebrea) il rapper ha spiegato: «Stiamo ancora vivendo l’Olocausto. Un mio amico ebreo mi ha detto di andare a visitare il museo dell’Olocausto e la mia risposta è stata: andiamo a visitare il nostro museo dell’Olocausto, Planned parenthood».

Planned parenthood, ricordiamo, è il franchising dell’aborto Usa più famoso al mondo, perennemente al centro di scandali tra i quali quello della procedura, praticata diffusamente dalle cliniche dell’organizzazione, della «partial birth abortion» (aborto a nascita parziale) usata a gravidanza molto avanzata. Eseguita in modo da non schiacciare il cranio per poter vendere il cervello fetale per la ricerca medica e la fabbricazione di aromi, prevede che il cervello stesso sia risucchiato da una cannula a feto ancora vivo. «Sei milioni di persone sono morte durane l’Olocausto, 20 milioni sono morte a causa dell’aborto». Poi la stoccata finale: «Il 50 per cento delle morti di neri oggi è dovuta all’aborto. Il posto più pericoloso per una persona nera in America è il ventre della propria madre».