Roma, 15 ago — Secondo una ricerca riportata dal Guardian i lockdown hanno avuto un impatto drammatico sull’intelligenza dei bambini nati durante la pandemia: vivere le prime fasi della vita in isolamento avrebbe seriamente ostacolato il loro sviluppo cognitivo, con effetti estremamente negativi sul quoziente intellettivo. L’onda lunga degli effetti delle restrizioni anti Covid (Dad, lockdown, coprifuoco), quindi, non finisce di abbattersi sulle fasce più deboli, in particolar modo bambini e adolescenti.

I bimbi del lockdown hanno un Quoziente intellettivo minore

I ricercatori hanno analizzato le prestazioni cognitive di 672 bambini nati nel Rhode Island, 188 dei quali nati nel bel mezzo della pandemia (dopo luglio 2020), 308 nati prima del gennaio 2019 e 176 venuti alla luce tra gennaio 2019 e marzo 2020. Si è scoperto che i bambini nati durante la pandemia hanno un quoziente intellettivo decisamente più basso rispetto a quelli nati prima. Un risultato decisamente anomalo, ha riferito al Guardian l’autore principale dello studio e professore associato di ricerca pediatrica della Brown University Sean Deoni. «Di solito non assistiamo a fenomeni del genere, al di fuori dei principali disturbi cognitivi».

Genitori depressi e stressati

Non solo: i quozienti intellettivi più bassi sono risultati appartenere ai bimbi di quei genitori ai quali le restrizioni avevano causato disturbi depressivi. Mentre molti adulti sono riusciti a resistere agli effetti del lockdown, in un momento tanto delicato per la crescita mentale dei bambini l’isolamento ha probabilmente causato danni permanenti. La mancata esposizione al mondo esterno, l’assenza di interazioni con altri esseri umani all’infuori dei genitori e la convivenza forzata con adulti stressati e depressi avrebbe quindi causato a questi bambini in un significativo svantaggio intellettivo rispetto ai loro coetanei leggermente più grandi, secondo i risultati della ricerca pubblicata mercoledì scorso.

Lacune difficili da superare

«I genitori sono stressati e depressi… questo limita l’interazione con i piccoli», ha detto Deoni, aggiungendo che la mancanza di stimoli durante la pandemia ha creato battute d’arresto che saranno difficili da superare per i bambini. «La capacità di correggere il tiro diminuisce man mano che il bambino cresce». I bambini provenienti da famiglie finanziariamente in difficoltà sono stati i più colpiti, hanno osservato i ricercatori. «Forse non sorprende che i bambini provenienti da famiglie socioeconomicamente svantaggiate siano stati i più colpiti», ha riferito al Guardian Sir Terence Stephenson, professore di pediatria dell’University College di Londra.

Cristina Gauri