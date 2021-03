Londra, 5 mar – Nuovi tempi, nuovi mercati, nuove sfide, nuovi distopici modi di fare la spesa: arriva anche in Europa, e più precisamente a Londra, il primo supermercato di Amazon.

Arrivano i supermercati Amazon senza cassiere e senza file

Si chiama Amazon Fresh ed è, nei fatti, un luogo fisico dove acquistare prodotti alimentari, come nei normali supermercati. Ma, a differenza di questi ultimi, in quelli del colosso di Bezos non sono presenti le cassiere. Giusto qualche inserviente, riconoscibile dai giacconi verdi, per aiutare i primi clienti con la tecnologia «fai da te». Così, se con la pandemia Amazon aveva fatto in modo di uccidere il piccolo commercio, ora è in arrivo la stoccata anche alla grande distribuzione. Come riporta la Cnn, il primo negozio londinese della catena ha aperto nel centro commerciale di Ealing-Broadway.

Tutto tramite app

Del resto, la scelta di assumere cassiere e affidare le operazioni di pagamento a una app con codice Qr da scansionare all’inizio della spesa si sposa perfettamente con i tempi «pandemici» in cui viviamo: non a caso il format del supermercato Amazon ha spopolato in alcune aree residenziali degli Stati Uniti nei mesi scorsi. Nessun contatto, file abolite, tutto il «nuovo normale» sanitariamente corretto di cui le masse terrorizzate dal Covid hanno bisogno. Amazon è lì pronto ad offrirlo.

I clienti sono soddisfatti, i negozi meno